Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy miércoles 18 de marzo? Todo lo que debes saber del santoral de hoy Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

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En este 18 de marzo, recordamos a Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia (c. a. 315-386), un ferviente defensor de la fe cristiana que, en medio de las turbulencias doctrinales de su tiempo, se destacó por su dedicación al estudio de la Sagrada Escritura y su incansable labor pastoral en la búsqueda de la unidad de la Iglesia.

La vida y obra de Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia (c. a. 315-386)

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Cirilo de Jerusalén nació en Jerusalén alrededor del año 315 y se destacó como un monje dedicado al estudio de la Sagrada Escritura y a la vida de oración. Fue ordenado sacerdote y, tras la muerte de su predecesor san Máximo, se convirtió en obispo de Jerusalén. Su época estuvo marcada por intensas controversias cristológicas que cuestionaban la divinidad de Jesucristo, lo que hizo que su labor pastoral y doctrinal fuera crucial para la comunidad cristiana. A pesar de los desafíos, Cirilo se mantuvo firme en su fe y se convirtió en un defensor incondicional de la enseñanza de la Iglesia de Roma.

Durante su episcopado, Cirilo enfrentó numerosos conflictos, incluyendo disputas de jurisdicción con el metropolita de Cesarea, Acacio. Estas tensiones lo llevaron a sufrir destierros y a luchar por la unidad de la Iglesia en un contexto de divisiones y herejías. A pesar de las adversidades, su legado perdura a través de sus escritos, que son considerados obras maestras de catequesis y reflejan su compromiso con la fe cristiana y su deseo de guiar a los fieles hacia una comprensión más profunda de los sacramentos y la liturgia.

Relación con Jesús y legado espiritual

Cirilo de Jerusalén fue un ferviente defensor de la fe cristiana y su enseñanza se centró en la figura de Jesús. A través de sus catequesis, especialmente las dirigidas a los catecúmenos y neófitos, buscó explicar la importancia del pecado, la penitencia y el bautismo, así como la Eucaristía y la liturgia de la Iglesia. Su enfoque pastoral y su deseo de educar a los fieles reflejan su profundo vínculo con el mensaje de Cristo. Un momento clave en su enseñanza se puede resumir en la frase “defensor sin fisura”, que ilustra su compromiso inquebrantable con la verdad del Evangelio.

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Nombrado doctor de la Iglesia en 1882, Cirilo dejó un legado espiritual que continúa inspirando a generaciones de cristianos. Su vida y obra son un testimonio de la importancia de la enseñanza clara y precisa de la fe, así como de la necesidad de la unidad en la comunidad cristiana, valores que siguen siendo relevantes en la actualidad.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Cirilo de Jerusalén, Frigidiano, Anselmo, Alejandro, Narciso, Félix, Trófimo, Eucarpio, Salvador de Horta, Eduardo

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.