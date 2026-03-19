Iglesia católica ¿Te gustaría saber el santoral de hoy jueves 19 de marzo de 2026? Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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En este día jueves 19 de marzo, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de José, esposo de la Virgen María (siglo I), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de José, esposo de la Virgen María (siglo I)

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San José es una figura central en la tradición cristiana, conocido como el esposo de la Virgen María y el padre adoptivo de Jesús. Vivió en el siglo I, en un contexto histórico marcado por la ocupación romana en Judea. Su relevancia radica en su papel como protector y guía de la Sagrada Familia, cumpliendo con las responsabilidades de un padre en un entorno que valoraba la paternidad y la familia. Aunque su figura no es ampliamente descrita en los Evangelios, se le reconoce por su fidelidad y dedicación, cuidando de María y Jesús en momentos cruciales de sus vidas, como en Belén, Egipto y Nazaret.

La comunidad de San José estaba compuesta por personas que valoraban la justicia y la humildad, virtudes que él encarnó a lo largo de su vida. Pertenecía a la estirpe davídica, lo que conecta a Jesús con las profecías del Antiguo Testamento. A pesar de su gran importancia, San José es a menudo recordado por su silencio y discreción, lo que resalta su carácter justo y su disposición a cumplir con la voluntad de Dios sin buscar reconocimiento personal.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de San José son fundamentales en la historia del cristianismo, especialmente su vínculo con Jesús. Fue testigo del nacimiento de Jesús en Belén y participó en su presentación en el Templo, cumpliendo con las tradiciones judías. Su valentía se hizo evidente cuando decidió huir a Egipto para proteger a su familia de la matanza de los inocentes, mostrando así su compromiso y amor paternal. Este acto de defensa y cuidado resalta su papel como figura clave en la vida de Jesús, quien lo conoció como un padre amoroso y protector.

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La vida de San José es un ejemplo de fe y obediencia a Dios. Aunque no se menciona su voz en los Evangelios, su silencio habla de su profunda contemplación y dedicación al plan divino. Su legado espiritual perdura en la Iglesia, donde es venerado como Patrono de la Iglesia universal y de los padres de familia. Su figura inspira a muchos a buscar la santidad en la vida cotidiana y a confiar en la providencia divina, recordando que su papel fue esencial en la historia de la redención: cuidó de la sagrada familia.

Todos los santos que celebramos este jueves

San José, Apolonio, Leoncio, Juan, Bertulfo, Landoaldo, Amancio, Quinto, Quintila, Cuartila, Marcos, Pancario, Cándido, Alcmondo, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Francisco de Sales.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.