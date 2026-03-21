Iglesia católica ¿Te gustaría saber el santoral de hoy sábado 21 de marzo de 2026? Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

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Hoy sábado 21 de marzo, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Nicolás de Flüe, confesor (1417-1497), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Nicolás de Flüe, confesor (1417-1497)

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Nicolás de Flüe fue un destacado santo suizo nacido en 1417, en un contexto histórico marcado por el Cisma de Occidente. Proveniente de una familia de campesinos católicos, se dedicó al trabajo agrícola, pero su vida estuvo profundamente influenciada por la oración y la práctica del ayuno. A los treinta años, contrajo matrimonio y tuvo diez hijos, pero su vida dio un giro significativo a los cincuenta años, cuando decidió retirarse como eremita en la garganta de Ranft. Su figura es emblemática tanto para católicos como para protestantes, quienes lo veneran por diferentes razones, reflejando la complejidad del pueblo suizo.

Durante su retiro, Nicolás de Flüe se dedicó a la meditación, especialmente sobre la Pasión del Señor y alcanzó un profundo conocimiento de la Santísima Trinidad. Su celda, que se convirtió en un centro de peregrinación, fue testigo de su notable ayuno de veinte años, durante los cuales solo consumió la Eucaristía. Su vida de oración y penitencia no solo lo llevó a la santidad, sino que también le otorgó la capacidad de influir en la política suiza, promoviendo la paz y la reconciliación en tiempos de conflicto.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Nicolás de Flüe estuvo marcada por su profundo vínculo con Jesús, manifestado en su dedicación a la Eucaristía y su vida de oración. Aunque no fue testigo de eventos del Evangelio, su compromiso con la meditación sobre la Pasión del Señor y su vida de penitencia reflejan un claro deseo de seguir el ejemplo de Cristo. Su capacidad para lograr la reconciliación en Suiza, evitando guerras civiles y promoviendo la paz, es un testimonio de su legado espiritual. Un momento clave de su vida se puede resumir en su ayuno absoluto, que simboliza su entrega total a Dios y su búsqueda de la santidad.

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El impacto de Nicolás de Flüe se extiende más allá de su tiempo, ya que su vida y enseñanzas continúan inspirando a muchos en la actualidad. Su canonización en 1947, después de un largo proceso, subraya la relevancia de su figura en la historia de la espiritualidad cristiana y su papel como un puente entre la fe y la política en Suiza.

Todos los santos que celebramos este sábado

Endeus, Lupicino, Serapión, Birilo, Justiniano, Filemón, Domnino, Nicolás de Flüe, Elías, Clemencia de Hoheuberg, Alfonso de Rojas.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.