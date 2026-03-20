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Iglesia católica

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del viernes 20 de marzo

Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

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Hoy viernes 20 de marzo, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Martín Dumiense, confesor (c. a. 515-580), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Martín Dumiense, confesor (c. a. 515-580)

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Martín Dumiense, originario de Panonia, actual Hungría, vivió entre los siglos V y VI y es conocido como el apóstol de los suevos, un pueblo que había caído en el arrianismo. Su labor misionera fue fundamental para la conversión de este pueblo al catolicismo, un hecho que se destaca en el testimonio de san Isidoro de Sevilla, quien señala el año 560 como el momento clave de esta transformación. Martín fundó un monasterio en Dumio, donde promovió la oración, la enseñanza y la atención a las necesidades de la comunidad, estableciendo así un legado espiritual que perdura hasta nuestros días.

Durante su vida, Martín Dumiense realizó un importante apostolado, viajando a Palestina y Roma, donde se empapó de la fe cristiana y de la tradición de los primeros Padres de la Iglesia. Su encuentro con el rey suevo Karriarico, quien buscaba la curación de su hijo, fue un momento decisivo que llevó a la conversión del rey y, posteriormente, de su pueblo. Este evento fue narrado por san Gregorio de Tours, quien atestiguó la transformación del pueblo suevo y la importancia de Martín en este proceso.

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Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Martín Dumiense reflejan su profundo vínculo con Jesús y su compromiso con la difusión del Evangelio. Su labor misionera y su dedicación a la formación del clero y del pueblo en la fe católica fueron esenciales para contrarrestar las supersticiones paganas que predominaban en la región. En el concilio de Braga de 561, se celebró la conversión del rey y del pueblo suevo, un momento que se puede resumir en la frase «en el nombre del Padre», marcando un hito en la historia de la Iglesia en Galicia.

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El legado espiritual de Martín se manifiesta en sus escritos y en la formación de su comunidad, donde promovió la oración y la vida ascética. Su influencia perdura en la tradición cristiana, recordando la importancia de la fe y la unidad en la comunidad. Su vida es un testimonio de dedicación y entrega al servicio de Dios y de los demás, inspirando a generaciones de creyentes a seguir su ejemplo.

Todos los santos que celebramos este viernes

Nicetas, Guillermo, Leoncio, Wulfrano, Gutberto, Remigio, Martín de Dumio, Pablo, Cirilo, Eugenio, José, Alejandra, Víctor, Anatolio, Sebastián, Focio, Claudia, Eufrasia, Eufemia, Matrona, Ciriaca, Arquipo, Fotina, Ambrosio, Heriberto, María Josefa del Corazón de Jesús Sancho de Guerra.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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