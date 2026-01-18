Iglesia católica ¿Buscas saber el santoral de hoy domingo 18 de enero de 2026? En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Prisca, mártir (s. I). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

Hoy domingo 18 de enero, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Prisca, mártir (s. I), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

PUBLICIDAD

La vida y obra de Prisca, mártir (s. I)

Prisca fue una joven mártir nacida en Roma, que vivió en el siglo I. Proveniente de una familia ilustre, su vida estuvo marcada por su firme decisión de seguir a Cristo, incluso a costa de su propia vida. A la edad de 13 años, fue arrestada por su fe cristiana durante el reinado del emperador Claudio. A pesar de su juventud, mostró una valentía extraordinaria al rechazar las presiones del juez que intentó persuadirla para que renunciara a su fe, afirmando con determinación: "Yo solo soy de Jesucristo". Su historia, aunque entrelazada con elementos de leyenda, resalta su inquebrantable fe y su compromiso con los valores cristianos.

El martirio de Prisca se convierte en un símbolo de la resistencia ante la opresión y la importancia de la fidelidad a las creencias personales. A lo largo de su proceso, recibió la visita de amigos y conocidos que intentaron disuadirla, pero su decisión se mantuvo firme. Finalmente, fue ejecutada y su cuerpo fue enterrado en Via Ostia el 18 de enero. Su legado perdura en la tradición cristiana, siendo mencionada en el martirologio de San Gregorio y el martirologio romano, lo que subraya su relevancia en la historia de la Iglesia.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Prisca está marcada por su inquebrantable vínculo con Jesús, quien fue el centro de su existencia. Aunque no se menciona directamente en los Evangelios, su testimonio de fe y su martirio reflejan el mensaje cristiano de amor y sacrificio. Su decisión de permanecer fiel a Cristo, incluso ante la muerte, resuena con el llamado de Jesús a seguirlo sin reservas. En su historia, se destaca un momento clave: “Yo solo soy de Jesucristo”, que encapsula su devoción y determinación.

PUBLICIDAD

El legado espiritual de Prisca continúa inspirando a los creyentes, recordando la importancia de la fe y la valentía en tiempos de adversidad. Su vida es un ejemplo de cómo el amor a Dios puede prevalecer sobre el miedo y la presión social, convirtiéndola en un modelo a seguir para las generaciones futuras en la búsqueda de la verdad y la justicia.

Todos los santos que celebramos este domingo

Prisca, Librada, Faustina, Margarita, Aleógenes, Cirilo, Sulpicio, Venerando, Volusiano, Vilfrido, Leobardo, Moisés, Amnonio, Jaime Hilario, Atenogenes, Deícola.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.