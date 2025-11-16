Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este domingo 16 de noviembre

Video Una varilla le atravesó el cuello, pero sobrevivió para contarlo: "He vuelto de la muerte"

Hoy domingo 16 de noviembre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Margarita de Escocia, reina, esposa y madre de familia (c. a. 1046-1093), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Margarita de Escocia, reina, esposa y madre de familia (c. a. 1046-1093)

PUBLICIDAD

Margarita de Escocia nació en una familia de nobleza, con lazos tanto a la realeza inglesa como a la húngara. Su padre, Eduardo, nunca llegó a reinar debido a la invasión normanda, lo que llevó a su familia a buscar refugio en Escocia. Allí, Margarita se casó con el rey Malcom III, convirtiéndose en reina y desempeñando un papel fundamental en la corte escocesa. Su vida estuvo marcada por un profundo compromiso con su fe y su familia, así como por su dedicación a los más necesitados, lo que la convierte en una figura relevante en la historia de Escocia y en la tradición cristiana.

Como reina, Margarita se destacó por su carácter ejemplar y su dedicación a la educación de sus hijos. Además, mostró un gran interés por la restauración de iglesias y la eliminación de abusos religiosos en su reino. Su legado espiritual se manifiesta en su esfuerzo por vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, lo que la llevó a ayudar a los pobres y a consolar a los enfermos, convirtiéndose en un modelo de caridad y compasión.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Margarita estuvo profundamente influenciada por su fe en Jesús, a quien buscó seguir en todas sus acciones. Su dedicación a la oración y la lectura de los Libros Santos la guiaron en su vida diaria y su famosa frase: “Gracias, Dios mío, porque me das paciencia”, refleja su fortaleza ante las adversidades, incluyendo la muerte de su esposo e hijo. A través de sus decisiones y acciones, Margarita contribuyó al mensaje cristiano, siendo un ejemplo de cómo vivir la fe en medio de las dificultades.

PUBLICIDAD

Su canonización en 1250 por el papa Inocencio IV resalta su importancia en la historia de la Iglesia y su papel como patrona de Escocia. Aunque sus reliquias no se conservan, el legado de Margarita perdura en la memoria colectiva de su pueblo, que la recuerda como una mujer que supo equilibrar su papel de reina con su compromiso cristiano, siendo un verdadero testigo de Cristo en su tiempo.

Todos los santos que celebramos este domingo

Margarita de Escocia, Matilde, Inés, Balsamia, Elpidio, Marcelo, Emilión, Eustoquio, Euquerio, Fidencio, Edmundo, Marino, Segundo, Frontón, Rufino, Marcos, Valerio, Roque González, Otmaro, Patrocinio, Eduardo, Esteban

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.