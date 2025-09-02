Confirmado: Xavi llevará sus corridos tumbados al escenario de Premios Juventud 2025

El fenómeno musical Xavi se suma a la lista de estrellas confirmadas para presentarse en la edición número 22 de Premios Juventud 2025, una velada que se llevará a cabo en Panamá y promete estar llena de ritmo, talento y sorpresas.

¿Quiénes son los otros artistas confirmados para cantar en Premios Juventud 2025?

Además de Xavi, los otros famosos que subirán al escenario para animar al público son Bad Gyal, Camilo, Farruko, Lola Indigo, Maluma, Morat y Grupo Firme.

Xavi tendrá un performance en Premios Juventud 2025

El joven cantante nació en Phoenix, Arizona, EE.UU., pero también tiene raíces mexicanas. Inició su carrera a los 15 años, compartiendo covers y canciones originales en redes sociales, donde rápidamente llamó la atención por su talento para interpretar corridos tumbados y fusiones de regional mexicano con géneros urbanos.

Su autenticidad lo catapultó como una de las promesas más grandes de la música latina en la actualidad. El año 2023 marcó un antes y un después en su trayectoria, cuando su tema ‘La Diabla’ se viralizó en plataformas digitales y encabezó las listas de popularidad.

Desde entonces, sus canciones han acumulado millones de reproducciones, convirtiéndolo en un referente de la nueva ola del regional mexicano, junto a artistas como Peso Pluma, Natanael Cano y Junior H. Entre sus temas más populares destacan ‘En Privado’ con Manuel Turizo, ‘OOTD’, ‘Flores’ y ‘Corazón de Piedra’.

Para Xavi, formar parte de la fiesta más hot del año no es algo nuevo, pues en 2024 también participó en el evento e incluso ganó en las dos categorías en las que estuvo nominado: La Nueva Generación Regional Mexicano y Mejor Canción Regional Mexicana, con su éxito ‘La Diabla’.

Para la edición número 22 de Premios Juventud, Xavi forma parte de los cantantes que animarán la noche y, al mismo tiempo, se suma a la lista de los artistas nominados de este año.

Xavi compite en tres categorías en Premios Juventud 2025

El intérprete está nominado a tres categorías en la fiesta más hot del año:

Tropical Hit por la canción ‘En Privado’ con Manuel Turizo

Mejor Fusión Música Mexicana con ‘Corazón de Piedra’

Mejor Álbum Música Mexicana

Xavi y más artistas nominados a Tropical Hit en Premios Juventud 2025

‘Alé Alé’ - Marc Anthony

‘Baile Inolvidable’ - Bad Bunny

‘Desde Hoy’ - Natti Natasha

‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo

‘Fuera de Lugar’ - Venesti

‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce

‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo

‘Llorar Bonito’ - Luis Figueroa

‘Raíces’ - Gloria Estefan

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G

Xavi y otros artistas nominados a Mejor Fusión Música Mexicana en Premios Juventud 2025

‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano

‘Corazón de Piedra’ - Xavi

‘Dos Días’ - Tito Double P & Peso Pluma

‘Morena Canela’ - Chino Pacas

‘Si No Quieres No’ - Luis R Conriquez & Netón Vega

‘Tu Boda’ - Oscar Maydon & Fuerza Regida

Además de Xavi, otros artistas nominados a Mejor Álbum Música Mexicana en Premios Juventud 2025

‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León

‘Eden’ - Eden Muñoz

‘Encuentros’ - Becky G

‘Evolución’ - Grupo Firme

‘Éxodo’ - Peso Pluma

‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera

‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega

‘Next’ - Xavi

‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida

¿Cuándo y a qué hora se llevará a cabo Premios Juventud 2025?

La cita para la ceremonia es el próximo 25 de septiembre e iniciará en el horario 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y el evento principal dará inicio a las 8P/7C.

¿En qué canal se transmite en vivo Premios Juventud 2025?

La edición número 22 de Premios Juventud podrá ser visualizada gratis por las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

También puedes disfrutar el minuto a minuto en el liveblog de Premios Juventud, las redes sociales del evento y la página web de Univision.

¿Quiénes son las host de Premios Juventud 2025?

¿Cómo puedo comprar los boletos para Premios Juventud 2025?

Al hacer clic en la página https://www.univision.com/shows/premios-juventud , el sitio te redirigirá al portal de Panatickets, donde se brindan detalles de la gala de Premios Juventud 2025, como el lugar, día y horario.

Da clic en la parte superior derecha en "Seleccionar Boletos" y elige una de las cuatro zonas disponibles: Gradería Central Superior, Gradería Central 2 Principal, Gradería Central 1 Principal y Zona Juventud (de pie).