Los artistas nominados a la categoría Grupo o Dúo Favorito del Año (y cómo votar por tu preferido)

Una de las categorías de nominaciones más llamativas de Premios Juventud 2025 es Grupo o Dúo Favorito del Año, y los siguientes son los artistas que compiten por el codiciado galardón.

La banda originaria de California, Estados Unidos, logró convertirse en un referente del género regional mexicano en los últimos años y conquistó al público con sus melodías, lo cual los está llevando a presentarse en los escenarios más grandes del mundo.

Este año, los jóvenes méxico-americanos no solo están nominados en la categoría Grupo o Dúo Favorito del Año, sino también en tres más: Mejor Fusión Música Mexicana por la canción ‘Tu boda’ con Oscar Maydon , Mejor Canción Música Mexicana Alternativa por la canción ‘Como capo’ que interpreta con Clave Especial y Mejor Álbum Música Mexicana con ‘Pero no te enamores’, por lo cual tienen grandes probabilidades de convertirse en ganadores.

El dúo musical de pop latino y reggaeton, conformado por los hermanos Mau y Ricky, empezó a tomar forma cuando fueron motivados por su padre, el talentoso y consagrado Ricardo Montaner, para grabar un disco.

Desde entonces, su propuesta se volvió un rotundo éxito y hoy son considerados pilares de la música latina gracias a sus más de 12 años de carrera.

Para la edición 22 de Premios Juventud, los cantantes compiten en la categoría Mejor Canción Pop por la canción ‘samaná’ con Danny Ocean & Yorghaki, Grupo o Dúo Favorito del Año y Mejor Álbum Pop con ‘Hotel Caracas’, material que lanzaron en 2024.

‘Qué vuelvas’, ‘El amor de su vida’ y ‘Un x100to’ son algunos de los temas más populares de la agrupación. Su talento ha traspasado barreras con tan solo dos álbumes, demostrando que este solo es el inicio de su prolífica carrera.

En 2023 fue la primera vez que los chicos originarios de Texas, Estados Unidos, fueron nominados a Premios Juventud y ahora, en su tercer año en el evento, compiten en cuatro categorías: Grupo o Dúo Favorito del Año, La Mezcla Perfecta por el track ‘Por Qué Será’ con Maluma, Tropical Mix por la canción ‘Hoy No Me Siento Bien’ con Alejandro Sanz y Mejor Álbum Música Mexicana con ‘Jugando a Que No Pasa Nada’.

La agrupación formada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas tiene sus inicios desde 2011, pero saltó a la fama en 2015 con su tema ‘Mi nuevo vicio’. Desde entonces, ha tenido presencia en importantes eventos como Premios Lo Nuestro y Latin Grammy.

En esta ocasión, Morat competirá en Mejor Canción Pop Rock por la canción ‘Me Toca a Mí’ con Camilo, Mejor Álbum Pop con ‘Ya Es Mañana’ y Grupo o Dúo Favorito del Año.

Aunque el pop, regional mexicano y reggaeton son algunos de los géneros dominantes en Premios Juventud, también se hacen presentes otros estilos como el reggae, esta vez de la mano de la banda venezolana Rawayana.

Con sonidos que fusionan la electrónica, el funk y salsa, su estilo los hizo acreedores este año a nominaciones en las categorías Tropical Mix por la canción ‘La Culpa’ con Kany García, Mejor Álbum Tropical por ‘Astrotropical’ con la colaboración de Bomba Estéreo y, por supuesto, Grupo o Dúo Favorito del Año.

¿Cuándo se celebran Premios Juventud 2025 y cómo puedo verlo en vivo?

La fiesta más hot del año se llevará a cabo por primera vez en Panamá, el próximo 25 de septiembre.

El evento se transmitirá en vivo a las 7P/6C a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. También podrás disfrutar el minuto a minuto en el liveblog de Premios Juventud y en sus redes sociales.

¿Cómo votar por los artistas nominados en Premios Juventud 2025?

Para apoyar a los artistas se debe ingresar a www.premiosjuventud.com/vota desde algún dispositivo inteligente, como computadora o celular.

Dentro de la liga será visible un botón para cada premio y, al hacer clic, te guiará a la sección de votación correspondiente. Después, se debe seleccionar a un ganador por categoría y subcategoría, confirmando así los votos.

¿Cuándo inician y finalizan las votaciones de Premios Juventud 2025?