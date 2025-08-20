Ellos son los nominados a La Nueva Generación Música Mexicana en Premios Juventud 2025

Por fin se dio a conocer la lista completa de los nominados a Premios Juventud 2025. Una de las categorías que más ha llamado es La Nueva Generación Música Mexicana, ya que destaca las propuestas más novedosas de la industria.

Artistas nominados a La Nueva Generación Música Mexicana en Premios Juventud 2025

La música mexicana está en uno de sus mejores momentos, pues además de dominar las listas de escuchas, hay toda una generación de cantantes que está rompiendo las barreras para crear propuestas únicas y capaces de llegar a diferentes rincones del mundo.

Por ello, no es de extrañar que esta categoría de Premios Juventud 2025 esté llamando tanto la atención. No pierdas de vista a las jóvenes promesas que están dando de qué hablar en la música mexicana y que son candidatos a llevarse un galardón en la fiesta más hot del año.

Calle 24, entre los nominados a La Nueva Generación Música Mexicana en Premios Juventud 2025

Calle 24 es el nombre artístico de Diego Millán, un joven originario de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua (al norte de México). Su proyecto musical nació como un cuarteto, pero por diferencias creativas y de agendas, el resto de los integrantes optaron por salirse y el solista se quedó con el nombre.

‘Qué Está Pasando’, una colaboración con Fuerza Regida, es el sencillo que puso el nombre de Calle 24 en el mapa, aunque el tema ‘QUE ONDA’ es el que lo cimentó en la escena musical mexicana.

Además de las canciones que interpreta, Calle 24 está ganando fama como compositor. Ha compartido créditos con reconocidos artistas, como Peso Pluma y Fuerza Regida.

Camila Fernández es la representante femenina de los nominados a La Nueva Generación Música Mexicana en Premios Juventud 2025

La hija de Alejandro Fernández continúa el legado de su familia, al mismo tiempo que marca su propia huella en la escena musical mexicana.

Si bien incursionó en la música desde una temprana edad, fue apenas en años recientes que se metió de lleno en su carrera. En 2023 estrenó su álbum llamado ‘Camila Fernández’ y entre 2024 y 2025 ha lanzado varios sencillos que destacan por su fuerza vocal y propuesta estética.

Clave Especial es otro de los nominados a La Nueva Generación Música Mexicana en Premios Juventud 2025

El trío conformado por el cantante Alex Ahumada, su primo Leo Lomelí y Rogelio González es toda una sensación en redes sociales.

Su tema ‘Tu Tu Tu’, una colaboración con Edgardo Núñez, rompió récords y se posicionó como uno de los más escuchados en cuestión de semanas tras su lanzamiento en febrero de 2025.

El álbum del que se desprende dicho tema, ‘Mija No Te Asustes’, tampoco ha pasado desapercibido: en cuestión de días, sumó millones de reproducciones en plataformas de streaming y este verano anunciaron su primera gira.

Esaú Ortiz, uno de los nominados a La Nueva Generación Música Mexicana en Premios Juventud 2025

No todos lo saben, pero ‘Triple lavada’, el tema con el que Esaú Ortiz se dio a conocer como cantante, tiene una curiosa historia detrás.

El intérprete originario de Monterrey compartió en TikTok una primera versión de la canción, aún sin pulir. Después, un usuario de la red social la tomó para subirla a la plataforma Spotify, pero se la adjudicó a Victor Mendivil.

Al ver que el tema llegaba a los primeros lugares de reproducción, Ortiz decidió reclamar su autoría y lanzar la versión final lo más pronto posible.

Previo a este éxito, Esaú Ortiz ya había demostrado su talento en la música regional. Trabajó como compositor con otros talentos consolidados, como Carín León, Tito Double P, Grupo Firme, Junior H, Los Dareyes de la Selva y Luis R Conriquez.

Victor Mendivil es parte de los nominados a La Nueva Generación Música Mexicana en Premios Juventud 2025

Originario de Obregón, Sonora, el joven artista está reinventando el sonido de la música mexicana. Victor Mendivil propone un ‘dembow bélico’, una fusión entre el dembow y el regional mexicano.

El cantante ganó gran popularidad en 2023 con su participación en ‘Hong Kong’, una canción con Óscar Maydon y Alemán. Desde entonces, no ha hecho más que crecer en popularidad. En 2024 lanzó más de 20 sencillos, incluyendo colaboraciones con Yng Lvcas, El Padrinito Toys, Ganggy, entre otros, así como temas en solitario.

Kevin Aguilar, nominado a La Nueva Generación Música Mexicana en Premios Juventud 2025

Con apenas 14 años, Kevin Aguilar es el nominado más joven en esta categoría. Igual de sorprendente es el hecho de que empezó su carrera con tan solo 3 años y en 2022 saltó a la fama al ganar ‘La Voz Kids’.

‘Te Voy A Amar’, ‘Lo que no fue no será’, ‘La Derrota’ y ‘Cobarde’ son algunos de sus éxitos.

Línea Personal, parte de los nominados a La Nueva Generación Música Mexicana en Premios Juventud 2025

Línea Personal es una agrupación mexico-americana, originaria de Stockton, California. Su sello distintivo es la fusión del regional mexicano con R&B, soul y otros sonidos, que resultan en un estilo único.

Se dieron a conocer en redes sociales con ‘Salió Cabrón’ y el EP ‘Euphoria’. Tras estos éxitos, ya preparan su álbum debut ‘Todo o Nada’.

Macario Martínez está nominado a La Nueva Generación Música Mexicana en Premios Juventud 2025

A inicios de este año, Macario Martínez se convirtió en la sensación musical en redes sociales, luego de publicar un video con el extracto de una de sus canciones. En cuestión de horas, el clip se hizo viral y millones de personas quedaron fascinadas con la historia de un barrendero que soñaba con dedicarse de lleno a la música.

Esa publicación le bastó para cambiar su vida: dejó atrás los trabajos de limpieza y ahora se concentra en crear más música. Su sonido combina elementos tradicionales, como el son jarocho y huapangos, con rock alternativo y folk, lo que resulta en una propuesta única dentro de la escena mexicana.

Netón Vega también es nominado a La Nueva Generación Música Mexicana en Premios Juventud 2025

Luis Ernesto Vega Carvajal, su nombre de pila, es originario de La Paz, Baja California Sur, y con tan solo 22 años ya es todo un referente dentro de la música mexicana, especialmente en los corridos tumbados.

Inició su carrera como compositor, escribiendo temas para artistas como Peso Pluma. En 2024 lanzó ‘Si No Quieres No’, una colaboración con Luis R Conriquez, que de inmediato se convirtió en un hit con millones de reproducciones.

Tito Double P, uno de los nominados a La Nueva Generación Música Mexicana en Premios Juventud 2025

Roberto Laija, nombre de pila de Tito Double P, es uno de los nominados a La Nueva Generación Música Mexicana en Premios Juventud 2025, si bien ya cuenta con una prominente carrera.

Inició como compositor para diversos artistas, incluyendo Peso Pluma, su primo. Pero un día se preguntó qué pasaría si interpretara sus propias canciones. Así fue como empezó su carrera como cantante y, en menos de un año, se convirtió en uno de los talentos más prometedores.

‘Por Sus Besos’, ‘La Troka’, ‘Frecuencia’, ‘Chino’ y ‘Tatto’ son algunos de los mayores éxitos del intérprete originario de Sinaloa, México.

¿Cuándo se abren las nominaciones para Premios Juventud 2025?

Desde el 19 de agosto y hasta el 1 de septiembre, los fans podrán votar a través de la página de Premios Juventud por los artistas que quieran ver triunfar en la fiesta más hot del año.

¿Cómo votar en Premios Juventud 2025?

Para votar en Premios Juventud 2025: tener más de 18 años y una cuenta de correo electrónico válida.

El primer paso es ingresar a la página www.premiosjuventud.com/vota , tras lo cual se debe registrar el e-mail. A contaminación, aparecerán tres secciones: Categoría Musical, Categoría TV & Streaming y Categoría Digital/Social.

Al seleccionar cada una, se desplegarán las categorías correspondientes, así como los nominados. Solo hay que dar clic en el famoso o famosa que se desee. Al emitir el voto, aparecerá en la pantalla un mensaje de “Gracias”, con lo que se confirma que fue registrado exitosamente.

Solamente se puede votar por un nominado en cada categoría y solo se puede votar una vez por cuenta de correo electrónico.

¿Cuándo es y cómo ver Premios Juventud 2025?