Premios Juventud 2024: Oscar Maydon está nominado en la categoría La Nueva Generación Regional Mexicano

Estamos a unos días de la fiesta más hot del verano, Premios Juventud , donde se entregarán premios a 31 categorías que abarcan lo mejor de la música, televisión, streaming, causas sociales, innovación y cultura pop.

En el caso de la música se abarcan los géneros pop, urbano, tropical y regional mexicano, este último en completo auge, con categorías interesantes dentro de la lista de artistas nominados y representantes dignos de analizar.







Tal es el caso de Oscar Maydon, cantante de 24 años de edad, quien actualmente se encuentra en su tour ‘Distorsión’, nominado a La Nueva Generación Regional Mexicano a lado de Chino Pacas , Delilah, Gabito Ballesteros , Jasiel Nuñez, Michelle Maciel, Nathanm Galante y Xavi.

Oscar Maydon ha colaborado con Natanael Cano en el tema ‘Ponte Exhuberante’, pero también tiene trabajos con Junior H y Fuerza Regida. Su primer disco lo lanzó en 2022, la producción se llamó ‘GXLE3’.

Premios Juventud 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será la fiesta?



Por tercer año consecutivo la fiesta se realizará en la isla de Puerto Rico, específicamente en el Coliseo José Miguel Agrelot. La cita es el jueves 25 de julio , a partir de las 7P/6C.

El público puede asistir comprando sus boletos AQUÍ para ser testigos de la gran fiesta en la que actuarán los artistas más importantes del momento y será conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin .

Artistas que cantarán en los Premios Juventud 2024



Como cada edición, el elenco de cantantes y grupos que subirán al escenario será de primer nivel. Todos dispuestos a hacer de esta celebración un evento único, lleno de alegría y muy espectacular.

Las celebridades que ya confirmaron su asistencia son: Los Tigres del Norte, el grupo Camila con el estreno de su tema 'Mía', la argentina Emilia cantará por primera vez en TV su sencillo ‘La_Playlist.MPEG’ y tendrá un súper momento junto a Los Ángeles Azules para presentar su éxito ‘Perdonarte ¿para qué?’.

Otros que también regalarán un momento único son Prince Royce, DJ Adoni y Darell para cantar su hit 'El Reemplazo', mientras que Lunay y Wisin preparan cada uno un performance que conquistará al público de Puerto Rico.

Farruko, Lenny Tavárez, Natti Natasha, Reik, Mau y Ricky, Ela Taubert, iZaak, Los Esquivel y muchas figuras más serán para de la fiesta que tiene como lema 'Atrévete a Más'.

Premios Juventud 2024: ¿Dónde, cómo y cuando ver la transmisión completa en vivo?



La mejor forma de ser parte de fiesta es presencial, en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot también conocido como el 'Choli' o el 'Choliseo'. Si vives o puedes viajar a la hermosa isla, existen varias formas de llegar a este recinto, uno de los más importantes dedicados al entretenimiento.

La otra forma es por TV, en la señal de Univision podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora después la gran fiesta.

No olvides que del lunes 22 al miércoles 24 de julio a las 7PM del Este tendremos los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover . La cita para seguir estas transmisiones es en redes sociales, el home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision.

El jueves 25 de julio el live stream segunda pantalla iniciará a las 6:30 PM del Este y terminará hasta las 11 PM del Este. Recuerda que la plataforma ViX tendrá esta experiencia detrás de cámaras, así como la alfombra roja de Noche de Estrellas.

Mantente al tanto de todas las noticias en el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.