Fuerza Regida demuestra su poder en el regional mexicano con 4 nominaciones en Premios Juventud 2025

Con 10 años de trayectoria, Fuerza Regida se ha convertido en uno de los grupos con más presencia en los escenarios y ahora también se une a la lista de nominados de Premios Juventud 2025.

Fuerza Regida obtiene cuatro nominaciones en Premios Juventud 2025

La banda méxico-americana ha logrado consolidarse como uno de los proyectos más influyentes en la música regional mexicana contemporánea.

Liderados por Jesús Ortiz Paz, quien es una de las voces principales del grupo, han llevado el subgénero de los corridos tumbados a un reconocimiento global, fusionando letras urbanas con el sonido tradicional de la música regional.

Su sonido fresco y adictivo los ha posicionado en listas internacionales como Billboard y Spotify Global, donde han competido directamente con importantes artistas.

Fuerza Regida Imagen Premios Juventud 2025



Gracias a este impacto en la música actual, Fuerza Regida acumula cuatro nominaciones en Premios Juventud 2025, uniéndose a la lista de artistas con más nominaciones de este año.

Fuerza Regida participa en las categorías

Grupo o Dúo Favorito del Año

Mejor Fusión Música Mexicana por la canción ‘Tu boda’ con Oscar Maydon

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa con ‘Como capo’ con Clave Especial

Mejor Álbum Música Mexicana con ‘Pero no te enamores’

Fuerza Regida y los demás artistas nominados a Grupo o Dúo Favorito del Año en Premios Juventud 2025

El resto de las agrupaciones nominadas a Grupo o Dúo Favorito del Año en Premios Juventud 2025





Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mau y Ricky

Morat

Rawayana

Artistas nominados junto a Fuerza Regida a Mejor Fusión Música Mexicana en Premios Juventud 2025

‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano

‘Corazón de Piedra’ - Xavi

‘Dos Días’ - Tito Double P & Peso Pluma

‘Morena Canela’ - Chino Pacas

‘Si No Quieres No’ - Luis R Conriquez & Netón Vega

‘Tu Boda’ - Oscar Maydon & Fuerza Regida

Fuerza Regida y los artistas nominados a Mejor Canción Música Mexicana Alternativa de Premios Juventud 2025

‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida

‘Esa Noche’ - Eslabon Armado & Macario Martínez

‘Holanda’ - Línea Personal

‘Loco’ - Netón Vega

‘Me Prometí’ - Ivan Cornejo

‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil

Artistas que acompañan a Fuerza Regida en la categoría Mejor Álbum Música Mexicana

‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León

‘Eden’ - Eden Muñoz

‘Encuentros’ - Becky G

‘Evolución’ - Grupo Firme

‘Éxodo’ - Peso Pluma

‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera

‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega

‘Next’ - Xavi

‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida

¿Cuándo se celebra Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se llevará a cabo el 25 de septiembre. Su transmisión iniciará a las 7P/6C con el programa especial Noche de Estrellas, seguido de la ceremonia de premiación y los números musicales a las 8P/7C.

¿En dónde puedo ver en vivo Premios Juventud 2025?

La edición número 22 de Premios Juventud se realizará en Panamá y podrás disfrutarla en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX, de manera gratuita.

También puedes seguir el minuto a minuto en las redes sociales de Premios Juventud y el liveblog en la página web.

¿Quiénes son los host de Premios Juventud 2025 y de Noche de Estrellas?

La fiesta más hot del año contará con las presentadoras Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

Para la antesala de Premios Juventud 2025 habrán 5 host latinos: Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, Kunno y Brianda Deyanara.

¿Qué artistas cantarán en Premios Juventud 2025?

Entre los artistas que tendrán un performance en Premios Juventud 2025 son Myke Towers, Carlos Vives, Grupo Niche, Alemán, Emilia, Maluma, Camilo, entre otros más.

¿Cómo puedo comprar boletos para Premios Juventud 2025?