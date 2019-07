Greeicy Redón: el secreto detrás de sus éxitos profesionales y personales

Los sueños de Greeicy Rendón se han cumplido uno a uno. Aunque le gusta bromear diciendo que basta con desearlos, la verdad es que ha tenido que trabajar mucho para alcanzarlos. Para ganar Mira Quién Baila, por ejemplo, pasó varias semanas practicando las agotadoras coreografías.

Lo mismo ocurrió con otras experiencas gratificantes en su carrera: para ganar su primer premio a mejor actriz (Premio TVy Novelas en 2017) sumó ocho años de carrera, para lograr publicar su primer álbum de estudio 'Baila' debieron pasar un par de años de picar piedra en la industria musical.

Hace poco tuvo otro deseo que se le cumplió.

"Fue algo muy chistoso yo estaba hablando con mi chico ( Mike Bahía) sobre una canción que estaba a punto de grabar ('Destino') y le dije: 'Qué chévere sería cantarla con un artista como Nacho. ¡Él sería perfecto!'. Y a la semana siguiente me llaman de Universal para decirme que querían que hiciera la canción con él. ¡No lo podia creer! ¡Lo traje con la mente!", confesó sorprendida la cantante y actriz con 11 años de trayectoria.

Si pudiera conseguir que sus sueños se siguieran cumpliendo, le encantaría ganar el Premio Juventud, donde está nominada en la categoría Reality Show Break-Out Artist (Artistas que salieron de un reality show y hoy son estrellas).



"Cuando me enteré de que estaba nominada, paré toda mi agenda alrededor del 18 de julio y lo que tuve que cambiar. Lo cambié porque por nada del mundo me perdería venir. Es mi primera vez en estos premios y estoy muy emocionada", aseguró sonriente.

En realidad, Greeicy no le debe su salto a la fama a un reality, sino a dos: En 2007 participó en Factor Xs, en Colombia, y diez años después en Mira Quién Baila, que ganó.

"Factor Xs fue como el comienzo. Fue el proyecto que me mostró que podía realizar mis sueños. Antes de participar, yo hacía música, cantaba, bailaba y buscaba una oportunidad que no llegaba, ya hasta estaba pensando en hacerme veterinaria porque miraba que lo de la música ya no era realista. Pero ese reality, aunque no lo gané, me dejó muy motivada, y me abrió las puertas a la actuación".

Sobre el impacto que tuvo en su vida Mira Quién Baila, la intérprete reflexiona: "Me enseñó que, aunque estaba luchando por mis sueños, podía luchar todavía más. Mientras que para los demás concursantes el reality era toda su agenda, yo estaba haciendo dos shows semanales en Colombia. Tenía que grabar Mira Quién Baila y tomar un avión para Colombia. Pensé que no lo iba a a ganar poque al final yo estaba muy agotada, y se notaba. Ganármelo fue como ¡wow!. El show me enseñó que los sacrificios siempre traen recompensas".

Ahora Greeicy está lista para otra competencia, esta vez en Premios Juventud, donde se enfrenta a CNCO, Amara La Negra, Tini, Cardi B y Carlos Rivera.

Sobre sus contrincantes explica: "A todos los admiro, porque si estamos en esta categoría es porque todos estamos sacrificando todo para seguir nuestras carreras, pero con Tini me une algo especial, pues acabamos de grabar '22'. Cuando nos encontremoes esa noche seguramente nos vamos a abrazar mucho, porque las dos somos muy expresivas".

En fotos: conoce más de Greeicy Rendón Cargando galería



Al describir su momento actual, Greeicy dice: "Lleno de felicidad". Y esto no solamente se debe a que la vida le sonríe profesionalmente, también porque está feliz con su novio Mike Bahía.

Al revelar cómo han logrado mantener una relación de nueve años cuando los dos viajan tanto, ella responde: "Gracias al respeto y amor que nos tenemos".

Y agrega: "Somos concientes de que, independientemente de que tenemos una vida juntos, cada uno tiene su propio camino y respetarlo nos ha ayudado mucho. Cuando logras entender que en una pareja cada quien tiene un mundo distinto, pero unido al tuyo, la convivencia se torna mucho más fácil y la misma carrera y la vida juntos se hace mucho más sencilla".

Curiosamente, revela, lo que todo mundo pensó que los separaría, terminó afianzando su noviazgo: "Cuando comencé con Mike pensé: 'Esto se va a poner difícil porque los dos viajamos mucho'. Y todos me decían que esto no iba a funcionar, pero con el tiempo la distancia se convirtió en nuestro aliado porque nos permitió ver si el amor estaba o no estaba. Y nos ayudó a entender que el amor es nuestro porque es. Y no hay nada que lo detenga".