Greeicy Rendón es la gran campeona de Mira Quién Baila 2018

Joaquín Cortés nunca tuvo duda . Para él, Greeicy Rendón siempre fue la ganadora de la edición 2018 de Mira Quién Baila . Al menos durante la final del concurso no se cansó de repetirlo. "Con todo mi cariño y mi respeto a tus compañeros, espero que tú ganes", le confesó cuando llegó el momento de evaluar su primer baile. No habían pasado ni 30 minutos de la gala y el bailaor se había convertido en un oráculo.

En la primera ronda, Santiago Ramundo salió a la pista a bailar 'Don't Stop The Party' de Pitbull . Con una herida en el rostro, resultado de los ensayos, la coreografía del actor fue aplaudida. Dayanara Torres reconoció su empeño: "de todos los participantes has sido el que más ha crecido", le dijo. Después Lola le dijo desde el fondo de su corazón que nunca lo imaginó en la final, pero después celebró su baile y le agradeció que le hubiera callado la boca con su talento. Finalmente Joaquín aplaudió su evolución: "te mereces estar en la final".

Cuando llegó el momento de la crítica de Lola, ella reconoció que había sido bastante dura con él : "dudé en varias ocasiones que estuvieras en la final. Hoy entraste bailando y yo me deshice", confesó. El actor quedó tan agradecido con las palabras de la 'Jueza de Hierro' que pasó a la mesa del jurado y la besó en los labios. "El amor se paga con amor", dijo él sobre su particular manera de retribuir las palabras de la jueza.

Después de más de diez coreografías en las que había entregado su corazón , llegaría uno de sus últimos bailes. Greeicy bailó 'Falsas esperanzas' de Christina Aguilera. La primera en hacer su crítica fue Dayanara Torres, le dijo: "No sé si te has dado cuenta pero además de que tu cuerpo y tus lineas son perfectas, tienes ángel". Lola coincidió: "mientras bailas estás cantando las canciones, independientemente de si te las sabes o no, y eso inconscientemente nos lo das con tus caras".



Finalmente Joaquín reconoció su "talento natural": "Hay gente a la que dios ha tocado con la varita mágica y ha hecho especial. Hay gente que tiene una madera especial, tú tienes eso, tú eres especial. Me encanta ver gente con magia". Mientras el bailarín español hablaba, a Greeicy se le salieron las lágrimas: "lo que me ha dicho me recuerda todo lo que he vivido en momentos importantes en mi vida".