Premios Juventud 2024: Daniel Habif está nominado en la categoría Creator Que Me Inspira

Este año se incluyeron en Premios Juventud cuatro nuevas categorías dedicadas a aquellos personajes que han destacado en redes sociales por su contenido de impacto, labor social, pero también divertido. Una de esas categorías es Creator que me Inspira con cinco candidatos, incluido Daniel Habif, el conferencista y motivador mexicano.

En Creator que me Inspira se reconoce a aquellos creadores que utilizan su contenido para inspirar a otros, dejando un profundo impacto en sus seguidores. Daniel Habif, mexicano de 40 años de edad, es parte de esta categoría, por sus textos y videos con mensajes positivos.







Daniel Habif es autor de tres libros que han sido bestseller con más de un millón de copias. Es considerado uno de los mejores y más importantes oradores/conferencistas de habla hispana. Sus videos tienen más mil millones de vistas. Se ha presentado en los foros más importantes y ha compartido escenario con presidentes, gobernadores, premios Nobel y líderes internacionales. Cuenta con más de 30 millones de seguidores en redes sociales.

Premios Juventud 2024: ¿Quiénes son los nominados a Creator que me Inspira?



Además de Daniel Habif están presentes en esta categoría Carlos Eduardo Espina, Nilda Chiaraviglio, Sofía Bello y Vanessa Amaro.

Sus mensajes son inspiradores, de reflexión, orientación y siempre enfocados en ayudar al público. Ellos son dignos merecedores de esta nominación y en la fiesta de Puerto Rico sabremos cuál fue el ganador de acuerdo al voto del público.

¿Dónde serán los Premios Juventud 2024 y a qué hora empieza la gala?



Por tercera ocasión consecutiva la isla de Puerto Rico recibirá a esta entrega de premios que contagia con su ambiente y alegría.

Recuerda que tú puedes ser parte de este gran evento este jueves 25 de julio desde el Coliseo José Miguel Agrelot, el más grande estadio cubierta dedicado al entretenimiento de esta paradisiaca isla, solo tienes que comprar tus boletos AQUÍ.

También es conocido como el 'Choliseo' y en septiembre próximo cumplirá 20 años de haber sido construido.

Si asistes a la premiación en vivo te recomendamos llegues a las 7P/6C, para que tengas tiempo de vivir toda esta experiencia.

Premios Juventud 2024: ¿Dónde, cómo y cuando ver la transmisión completa en vivo?



La mejor forma de ser parte de esta fiesta es presencial, pero también lo puedes de las siguientes formas:

-En la señal de Univision podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora después la gran fiesta.

-El martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este te esperamos en los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas.

El jueves 25 de julio, el día de la gran fiesta, el live stream comenzará a las 6:30 PM del Este para que veas la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja pero, además, al durar las tres horas de la entrega de premios, podrás ver en exclusiva todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio.

-El especial Noche de Estrellas y el live stream 'segunda pantalla' del jueves será trasmitido por la plataforma ViX.