Premios Juventud

Premios Juventud 2024: Coco Máxima está nominada en la categoría Mi Actriz Preferida

La actriz de El Amor No Tiene Receta se ganó el corazón del público y su nominación en esta categoría gracias a su talento y carisma. ¿Se llevará el galardón a casa? Descúbrelo este jueves 25 de julio en la transmisión completa en vivo que tendrá Univision a partir de las 7P/6C con Noche de Estrellas y a las 8P/7C con la entrega de premios.

Premios Juventud rendirá tributo a los 60 años de Fania All Stars

Por:
Univision

La fiesta más hot del verano, Premios Juventud, prepara una gran celebración para premiar a sus 31 categorías. Una de ellas es la de Mi Actriz Preferida donde vemos a cinco talentosas nominadas y el voto del público es el que elegirá a la gran ganadora.

Coco Máxima es una de las nominadas en esta categoría y su trabajo en la telenovela El Amor No Tiene Receta la hace debutar en la lista de artistas nominados de Premios Juventud.


La actriz es originaria de Chihuahua, México, que ha estudiado teatro musical y con una corta, pero gratificante trayectoria en la actuación. Es una chica trans que, mediante su trabajo, ha buscado visibilizar la realidad de la comunidad LGBT+ y su papel de ‘Nandy Galeano’ en dicho melodrama producido por Juan Osorio, es prueba de ello. Además, ha destacado por ser la primera actriz trans en actuar en una serie de la cadena Disney y actualmente es parte del elenco de la obra de teatro 'Aventurera' en la Ciudad de México.

Junto a Coco Máxima están nominadas este año Bárbara de Regil, Carolina Miranda, Claudia Martín, su compañera de reparto, y Livia Brito.

¿Cuándo son y a qué hora son los Premios Juventud 2024?


Este es el tercer año consecutivo en que la fiesta más hot del verano se realiza en Puerto Rico. La cita es el jueves 25 de julio a partir de las 7P/6C en el Coliseo José Miguel Agrelot de la islta.

Todavía puedes comprar tus boletos, quedan pocas localidades, pero no te pueder perder la oportunidad de ser testigo de esta celebración con grandes artistas confirmados para actuar en su escenario.

Algunos de las figuras que veremos son: Natti Natasha, Prince Royce, Farruko, Reik, Camila, Lunay, DJ Adoni, Mau y Ricky, Emilia, Joss Favela, entre otros.

Como cada año se vivirán muchos momentos especiales, entre ellos verás el tributo por los 60 años de Fania All Stars a cargo de Anitta, Ivy Queen, Oscar D'León, Luis Figueroa, Tito Puente Jr., Tony Succar y la dirección musical de Sergio George. Además, Los Tigres del Norte, Anitta y Lele Pons recibirán el reconocimiento 'Agentes de Cambio' por sus actividades altruistas.

Premios Juventud 2024: ¿Dónde, cómo y cuando ver la transmisión completa en vivo?


La mejor forma de ser parte de esta fiesta es presencial, pero también lo puedes de las siguientes formas:

-En la señal de Univision podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora después la gran fiesta.

-El miércoles 24 de julio a las 7PM del Este te esperamo en el live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas.

El jueves 25 de julio, el día de la gran fiesta, el live stream 'segunda pantalla' comenzará a las 6:30 PM del Este para que veas la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja pero, además, al durar las tres horas de la entrega de premios, podrás ver en exclusiva todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio.

-El especial Noche de Estrellas y el live stream 'segunda pantalla' del jueves será trasmitido por la plataforma ViX.

-Mantente al tanto de todas las noticias en el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.

