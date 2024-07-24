Premios Juventud 2024: Carin León está nominado a Artista Premios Juventud Masculino

El originario de Hermosillo, Sonora, México, se convirtió en todo un suceso gracias a su estilo para cantar, talento y carisma. Este 2024 llegó a destacar en la lista de nominados de Premios Juventud con siete candidaturas, una de ellas la de Artista Premios Juventud Masculino.

Carin León está nominado en esta categoría junto a Bad Bunny, Maluma, Peso Pluma y Sebastián Yatra.

Premios Juventud 2024: ¿Cuáles son las categorías en que Carin León está nominado?



El cantante de regional mexicano fue junto a Maluma y Peso Pluma uno de los artistas más nominados de Premios Juventud , cada uno con siete nominaciones.



Además de estar nominado en la categoría Artista Premios Juventud Masculino también lo está en La Mezcla Perfecta por partida doble, una por el tema ‘Ni Me Debes Ni Te Debo’ junto a Camilo, y por el éxito ‘Según Quién’ con Maluma.

Las otras nominaciones de Carin León son a Mejor Canción Regional Mexicana, Mejor Colaboración Regional Mexicana, Mejor Fusión Regional Mexicana y Mejor Álbum Regional Mexicano.

¿Cómo y cuándo ver la alfombra roja y los Premios Juventud 2024?



-Si asistes a la premiación en vivo en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico te recomendamos llegues a las 7P/6C, para que tengas tiempo de vivir toda la experiencia de Premios Juventud.

-Si sigues la transmisión por televisión, en Univision podrás ver a esa hora el especial Noche de Estrellas con todos los detalles de la alfombra roja. Esta antesala de la premiación también la podrás ver por la plataforma ViX.

-A las 8P/7C arrancará por Univision la entrega de premios y tendrá tres horas de duración. La conducción estará a cargo de Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin .

-También puedes seguir las noticias en el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.

Premios Juventud 2024: Detalles backstage en los live stream, dónde y cuándo verlos



En las redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision podrás ver el miércoles 24 de julio a las 7PM del Este el live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover , para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, reportajes y más.

Lo mismo ocurrirá el jueves 25 de julio, solo que el live stream iniciará a las 6:30 PM del Este para que tengas oportunidad de ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja. Esta transmisión durará las tres

horas de la entrega de premios, así que podrás ser testigo de todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio. Las transmisiones de este día podrás verlas adicionalmente por la plataforma ViX.