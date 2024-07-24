Premios Juventud 2024: Gabriel Soto está nominado en la categoría Mi Actor Favorito

A unos días de que se lleve a cabo la edición 21 de Premios Juventud , vale la pena analizar la categoría de Mi Actor Favorito, pues es de las pocas que no tienen que ver con la música, pero si reconoce los gustos de nuestros jóvenes en cuanto a televisión.

Este año uno de los nominados en esta categoría es el actor Gabriel Soto por su trabajo en Vencer la Culpa donde dio vida a un villano y compartió créditos con Gabriela de la Garza, Claudia Martín y María Sorté.

Premios Juventud 2024: ¿Quiénes son los otros nominados en la categoría Mi Actor Favorito?



La lista de artistas nominados de este año incluye 31 categorías y un total de 153 artistas. Los cantantes con más nominaciones fueron Carin León, Maluma y Peso Pluma, con siete candidaturas cada uno.

Para la categoría de Mi Actor Favorito los otros contendientes para llevarse este galardón son Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Marcus Ornellas y Matías Novoa.

¿Cuándo son y a qué hora son los Premios Juventud 2024?



Este es el tercer año consecutivo en que la fiesta más hot del verano se realiza en Puerto Rico. La cita es el jueves 25 de julio a partir de las 7P/6C en el Coliseo José Miguel Agrelot de la islta.

Todavía puedes comprar tus boletos , quedan pocas localidades, pero no te pueder perder la oportunidad de ser testigo de esta celebración con grandes artistas confirmados para actuar en su escenario.

Algunos de las figuras que veremos son: Natti Natasha, Prince Royce, Farruko, Reik, Camila, Lunay, DJ Adoni, Mau y Ricky, Emilia, Joss Favela, entre otros.



Como cada año se vivirán muchos momentos especiales, entre ellos verás el tributo por los 60 años de Fania All Stars a cargo de Anitta, Ivy Queen, Oscar D'León, Luis Figueroa, Tito Puente Jr., Tony Succar y la dirección musical de Sergio George. Además, Los Tigres del Norte, Anitta y Lele Pons recibirán el reconocimiento 'Agentes de Cambio' por sus actividades altruistas.

¿Cómo y cuándo ver la alfombra roja y los Premios Juventud 2024?



-Si asistes a la premiación en vivo en el Coliseo José Miguel Agrelot te recomendamos llegues a las 7P/6C, para que tengas tiempo de vivir toda la experiencia de Premios Juventud.

-La transmisión por televisión la tendrá Univision a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas con todos los detalles de la alfombra roja. Esta antesala de la premiación también la podrás ver por la plataforma ViX.

-A las 8P/7C arrancará por Univision la entrega de premios y tendrá tres horas de duración.

-También puedes seguir las noticias en el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.

-El miércoles 24 de julio a las 7PM del Este te esperamos en el live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas todos los preparativos de la celebración. Estas transmisiones podrás verlas en redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision.

El jueves 25 de julio, el día de la gran fiesta, el live stream iniciará a las 6:30 PM del Este y tendrá de invitado al influencer Molusco. Podrás ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja. Durará las tres horas de la entrega de premios y todo lo que pase este día podrás verlo adicionalmente por la plataforma ViX.