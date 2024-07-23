TV SHOWS
Premios Juventud

Premios Juventud 2024: Andres Johnson está nominado en la categoría Mejor LOL

El influencer mexicano Andres Jonson está entre los nominados a Mejor LOL y este jueves 25 de julio sabremos si se llevará el galardón. Disfruta de la entrega completa en vivo de Premios Juventud desde Puerto Rico, la cita es a las 7P/6C por Univision.

Por:
Univision

Para la edición 21 de Premios Juventud una de las categorías nueva es Mejor LOL, en la que se destaca a los creadores de contenido más divertidos de las redes sociales y entre los nominados se encuentra Andres Johnson, quien gracias a sus ocurrencias se ha convertido uno de los favoritos del público.

Andres está nominado junto a Jezzini, Karla De La Torre, La Jose y Mr. Chuy, recuerda que ll público ya votó por su favorito para elegir al ganador y muy pronto conoceremos su nombre.

Premios Juventud 2024: ¿Quién es Andrés Johnson?

Andrés Johnson, es un destacado influencer mexicano originario de Hermosillo, Sonora. Con una gran presencia en plataformas como TikTok e Instagram, Andrés ha capturado la atención de millones de seguidores gracias a su contenido humorístico y dinámicas interactivas. Sus videos, caracterizados por un estilo sarcástico y lleno de humor, abordan temas cotidianos y ofrecen consejos que, aunque presentados en tono de broma, han resonado con una amplia audiencia.

Además de su carrera en redes sociales, Andrés Johnson es un emprendedor exitoso. Junto a su familia, maneja PorKilo Botanas, un negocio de snacks a granel que ha ganado popularidad en su región. Su capacidad para equilibrar su faceta de influencer con la de empresario demuestra su versatilidad y compromiso con sus proyectos. Este éxito dual ha consolidado su reputación no solo como una figura de entretenimiento, sino también como un modelo a seguir para jóvenes emprendedores.

Andrés también es conocido por su apertura respecto a su vida personal. En 2018, salió del clóset a través de su canal de YouTube, compartiendo su experiencia y el apoyo que recibió de su familia, lo cual fortaleció aún más su conexión con su audiencia. Esta autenticidad y transparencia, junto con su contenido entretenido, han permitido a Andrés Johnson establecer una sólida y leal base de seguidores, convirtiéndolo en una de las figuras más queridas y seguidas en las redes sociales mexicanas.

Premios Juventud 2024: ¿Dónde son los premios, alfombra roja y horarios?

La fiesta más caliente del verano, Premios Juventud 2024, se llevará a cabo por tercer año consecutivo en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico el jueves 25 de julio. Bajo el lema 'Atrévete a Más', los interesados en asistir a la fiesta más hot del vernado pueden adquirir sus boletos AQUÍ.

La transmisión en vivo comenzará en Univision a las 7 PM/6 C con el especial Noche de Estrellas, donde se podrá ver la llegada de los invitados y nominados. Una hora después, iniciará la ceremonia oficial, conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin.

Performances imperdibles

Prepárate para disfrutar de actuaciones de artistas como el grupo mexicano Camila y la argentina Emilia, quien también presentará un número junto a Los Ángeles Azules. Además, Prince Royce, Darrel y DJ Adoni interpretarán su éxito ‘El Reemplazo’, mientras que Lunay, Wisin y Luar de la L también subirán al escenario.

La espectacular Natti Natasha cantará ‘Quiéreme Menos’, Reik presentará temas de su nueva producción ‘Panorama’ y Mau y Ricky también ofrecerán una actuación especial. ¡No te pierdas las actualizaciones, ya que se anunciarán más artistas próximamente!

Este año Premios Juventud celebra su mayoría de edad y promete presentaciones de alto nivel. Nos vemos el jueves 25 de julio para la transmisión en vivo de Univision desde Puerto Rico. La cita es a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y a las 8P/7C la entrega de premios.


