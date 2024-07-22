Premios Juventud 2024: Dani Valle está nominado en la categoría Creator Del Año

La edición 21 de Premios Juventud prepara una gran celebración en Puerto Rico y la entrega de galardones en 31 categorías de donde destaca la de Creator Del Año, un nuevo reconocimiento para los generadores de contenido en redes sociales.

PUBLICIDAD

Uno de los nominados en esta categoría es Dani Valle, originario de Guadalajara, México, de 32 años, quien ha destacado por su divertido contenido enfocado en reflejar con humor la vida de los oficinistas, ‘Gódinez’.



Dani estaba centrado en la fotografía y producción audiovisual cuando descubrió su facilidad y pasión para la creación de

contenido divertido. Actualmente tiene más de 12 millones de seguidores en Instagram y TikTok.

Otros nominados a Creator Del Año en esta edición son Basi Cerdan, Tammy Parra, Wendy Guevara y Yeri Mua. Puedes ver la lista completa de artistas nominados AQUÍ .

Premios Juventud 2024: ¿Dónde son y a qué hora?



La fiesta más hot del verano se realizará, por tercer año consecutivo, en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, el jueves 25 de julio. El lema del 2024 es ‘Atrévete a Más’ y el público que quiera asistir podría hacerlo comprando sus boletos AQUÍ.

La transmisión en vivo podrá verse por Univision a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora más tarde la celebración conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin.

Esa noche serán tres las celebridades que recibirán el reconocimiento ‘Agente de Cambio’: Los Tigres del Norte, Anitta y Lele Pons.

Premios Juventud 2024: Natti Natasha, Farruko, Prince Royce y más artistas confirmados para cantar



El elenco de cantantes y grupos que subirán al escenario será de primer nivel. Todos dispuestos a hacer de esta celebración un evento único, lleno de alegría y muy espectacular.

PUBLICIDAD

Algunas de las celebridades que confirmaron su asistencia son: Los Tigres del Norte, Anitta, el grupo Camila con el estreno de su tema 'Mía', la argentina Emilia cantará por primera vez en TV su sencillo ‘La_Playlist.MPEG’ y tendrá un súper momento junto a Los Ángeles Azules para presentar su éxito ‘Perdonarte ¿para qué?’.

Prince Royce, DJ Adoni y Darell cantarán su hit 'El Reemplazo', mientras que Lunay y Wisin preparan cada uno un performance que conquistará al público de Puerto Rico.

Natti Natasha, Farruko, Reik, Mau y Ricky, Ela Taubert, iZaak, Los Esquivel y muchas figuras más serán para de la fiesta que tiene como lema 'Atrévete a Más'. Por si fuera poco, se ha anunciado un tributo a los 60 años de Fania All Stars a cargo de Anitta, Ivy Queen, Oscar D'León, entre otras figuras.

Premios Juventud 2024: ¿Cómo ver la transmisión completa en vivo?



Son varias las formas en las que podrás ver la entrega de premios:

-Presencial, en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot también conocido como el 'Choli' o el 'Choliseo'. Si vives o puedes viajar a la hermosa isla, existen varias formas de llegar a este recinto, uno de los más importantes dedicados al entretenimiento.

-Por TV, en la señal de Univision, podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora después la gran fiesta.

-El lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este te esperamos en los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas. Estas transmisiones podrás verlas en redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision.

PUBLICIDAD

-El jueves 25 de julio, el día de la gran fiesta, el live stream iniciará a las 6:30 PM del Este y tendrá de invitado al influencer Molusco. Podrás ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja. Durará las tres horas de la entrega de premios, así que podrás ser testigo de todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio. Estas transmisiones, así como Noche de Estrellas podrás verlas adicionalmente por la plataforma ViX.

-En el sitio oficial de Premios Juventud 2024 podrás consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. El día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.