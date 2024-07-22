Premios Juventud 2024: Yeri Mua está nominada a Creator Del Año

Esta edición de Premios Juventud hemos visto a nuevos talentos en su lista de artistas nominados , así como nuevas categorías, como es el caso de la de Creator Del Año dedicado a los generadores de contenido en redes sociales.

Uno de esos nuevos talentos es Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua, originaria del estado de Veracruz, en México, con fecha de nacimiento del 17 de diciembre del 2002. Esta joven está nominada por primera vez a Premios Juventud en la categoría Creator Del Año a lado de Basi Cerdan, Dani Valle, Tammy Parra y Wendy Guevara.

Premios Juventud 2024: ¿Quién es Yeri Mua?



Yeri Mua comenzó siendo conocida como la Bratz jarocha, por su parecido con la muñeca de juguete. Se hizo famosa porque en 2022 fue coronada reina del Carnaval de Veracruz y, posteriormente, a nivel Latinoamérica comenzó a ganar popularidad por crear contenido de maquillaje y belleza.

Actualmente hace transmisiones en vivo donde comparte no solo momentos de su vida y no ha dejado de hacer los tutoriales de maquillaje. Tiene millones de seguidores, más de 12 millones en Instagram y en TikTok más de 22 millones.

A un par de años de haber iniciado su carrera, ahora se dedica también a la música con el lanzamiento de sus temas ‘Chupón’, ‘La Línea del Perreo’ y ya puede presumir de tener una colaboración con J Balvin en el tema 'G Low Kitty Remix'.





¿Dónde serán los Premios Juventud 2024 y a qué hora empiezan?



Por tercera ocasión consecutiva la isla de Puerto Rico recibirá a esta entrega de premios que contagia con su ambiente y alegría.

Recuerda que tú puedes ser parte de este gran evento este jueves 25 de julio desde el Coliseo José Miguel Agrelot, el más grande estadio cubierta dedicado al entretenimiento de esta paradisiaca isla, solo tienes que comprar tus boletos AQUÍ.

También es conocido como el 'Choliseo' y en septiembre próximo cumplirá 20 años de haber sido construido.

Si asistes a la premiación en vivo te recomendamos llegues a las 7P/6C, para que tengas tiempo de vivir toda esta experiencia.

Si sigues la transmisión por televisión, en Univision, a esa hora podrás ver el especial Noche de Estrellas con todos los detalles de la fiesta. Recuerda que a las 8P/7C arrancará la premiación y tendrá tres horas de duración.

Premios Juventud 2024: Detalles backstage en los live stream, dónde y cuándo verlos



En las redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision podrás ver el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover , para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas.