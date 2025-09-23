Premios Juventud 2025: Así fue el primer día de ensayos con Esaú Ortiz, Grupo Firme y más artistas

Video Premios Juventud 2025: así se vivió el primer día de ensayos con Rich Yashel y Yami Safdie

Premios Juventud 2025 se celebrará este 25 de septiembre en el Figali Convention Center de la Ciudad de Panamá, en donde se reconocerá el talento de los 231 artistas nominados en 41 categorías diferentes.

La fiesta más hot del año dará inicio a las 7P/6C con el programa especial Noche de Estrellas y la alfombra azul, mientras que la ceremonia de premiación comenzará a las 8P/9C. Dicha ceremonia arrancará con un show musical dedicado a Panamá.

Uno de los momentos más esperados de la noche son los performances, ya que este año más de 30 celebridades de géneros como el reguetón, urbano, tropical y regional mexicano se presentarán en el escenario de la fiesta más hot del año.

Alemán y Esaú Ortiz se preparan para cantar en Premios Juventud 2025

Estos artistas mexicanos prometen dar un show musical inolvidable en Premios Juventud 2025. Ellos estarán juntos sobre el escenario para presentar por primera vez en televisión su éxito ‘Triple Lavada Remix’.

Alemán y Esaú Ortiz en los ensayos de Premios Juventud 2025 Imagen Arnulfo Franco para Premios Juventud

Cabe recordar que el tema ‘Triple Lavada Remix’ está nominado en la categoría Mejor Canción Música Mexicana Alternativa por su estilo innovador, ya que pertenece al género corridos electro o retro bélico creado por Esaú Ortiz.

Esaú Ortiz en los ensayos de Premios Juventud 2025 Imagen Arnulfo Franco para Premios Juventud

El género corridos electro fusiona las raíces del regional mexicano con elementos de la música electrónica, el pop, el rap y el funk.

Esaú Ortiz y Alemán en los ensayos de Premios Juventud 2025 Imagen Arnulfo Franco para Premios Juventud

Grupo Firme está listo para cantar en Premios Juventud 2025

Además de ser uno de los presentadores de categorías en Premios Juventud 2025, Eduin Caz subirá al escenario con Grupo Firme para ofrecer un performance en vivo.

Esaú Ortiz en los ensayos de Premios Juventud 2025 Imagen Arnulfo Franco para Premios Juventud



La banda originaria de Tijuana, México interpretará su más reciente éxito ‘El Beneficio de la Duda’, tema que está nominado en la categoría Mejor Canción Banda Música Mexicana. Además, Grupo Firme cantará a lado de Gloria Trevi.

Grupo Firme y Gloria Trevi ensayando para Premios Juventud 2025 Imagen Arnulfo Franco para Premios Juventud

Gloria Trevi subirá al escenario de Premios Juventud 2025 para deleitar a sus fans

El talento y belleza de Gloria Trevi estarán en Premios Juventud 2025, pues la cantante se presentará junto a Grupo Firme para interpretar el tema ‘Súfrale’.

La canción ha sido muy bien recibida tanto por los fans de la agrupación como los seguidores de la artista, pues el video oficial ya cuenta con cerca de millón y medio de reproducciones en YouTube.

Gloria Trevi ensayando para Premios Juventud 2025 Imagen Arnulfo Franco para Premios Juventud

Xavi llevará sus corridos tumbados al escenario de Premios Juventud 2025

Xavi es uno de los artistas confirmados para cantar en la fiesta más hot del año y sus ensayos estuvieron llenos de emoción.

Xavi en los ensayos de Premios Juventud 2025 Imagen Arnulfo Franco para Premios Juventud

El cantante de solo 21 años ya está dominando la escena musical gracias a su inconfundible voz y su estilo único para interpretar el género corrido tumbado romántico.

Xavi ensayando su presentación para Premios Juventud 2025 Imagen Arnulfo Franco para Premios Juventud

En Premios Juventud 2025 interpretará su más reciente sencillo ‘Corazón de Piedra’, tema que le valió una nominación en la categoría Mejor Fusión Música Mexicana.

Xavi en el primer día de ensayos de Premios Juventud 2025 Imagen Arnulfo Franco para Premios Juventud



Además, Xavi está nominado en otras dos categorías: Tropical Hit por la canción ‘En Privado’ (con Manuel Turizo) y Mejor Álbum Música Mexicana por ‘Next’.

Xavi ensayando su performance para Premios Juventud 2025 Imagen Arnulfo Franco para Premios Juventud

Yami Safdie, Camila Fernández, DND y R!ch Yashel ensayaron para su presentación en el Segmento Nuevo Artista

Yami Safdie estará por primera vez en el escenario de Premios Juventud 2025 para presentar su canción ‘En Otra Vida’.

Yami Safdie en el primer día de ensayos de Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud



Además, la cantautora argentina está nominada en las categorías La Nueva Generación Femenina y Mejor Canción Pop por el tema ‘Querida Yo’ (en colaboración con Camilo).

Yami Safdie en los ensayos de Premios Juventud 2025 Imagen Arnulfo Franco para Premios Juventud

Por su parte, Camila Fernández ensayó su presentación con mariachi para la fiesta más hot del año. La cantante de regional mexicano interpretará su tema ‘Retumbando en el Cora’, de su nuevo álbum ‘La Fernández’.

DND y R!ch Yashel también ensayaron el performance que presentarán en la fiesta más hot del año. La boy band latina y el cantante unirán sus voces para interpretar el tema ‘Te Acuerdas?’.

R!ch Yashel y DND en el primer día de ensayos de Premios Juventud 2025 Imagen Arnulfo Franco para Premios Juventud 2025

La agrupación creada por Pharrell Williams está nominada en la categoría La Nueva Generación Masculina.

DND en el primer día de ensayos de Premios Juventud 2025 Imagen Arnulfo Franco para Premios Juventud

¿A qué hora y cómo ver en vivo la alfombra azul y Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 se transmitirá en vivo a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX. También podrás seguir la cobertura minuto a minuto en el live blog en la página web de Premios Juventud y las redes sociales oficiales ( Instagram, TikTok, Facebook y YouTube).

La fiesta más hot del año comienza con el live stream a las 6:30P/5:30C, en el que podrás ver la llegada de los artistas, entrevistas exclusivas y todo el backstage.