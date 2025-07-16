Premios Juventud 2025: El logo de este año está inspirado en el arte textil de Panamá

La edición número 22 de Premios Juventud se celebrará durante el Mes de la Herencia Hispana, resaltando la riqueza cultural y el talento latinoamericano desde una de las ciudades más vibrantes: Panamá.

Además, ya se confirmó a la primera presentadora de la noche más hot del verano: la actriz y ganadora de un premio Emmy, Clarissa Molina.

Esta fue la inspiración para diseñar el logo de Premios Juventud 2025

Uno de los elementos que más ha llamado la atención de esta edición 2025 de Premios Juventud es el nuevo logo, representado por las letras P y J, haciendo alusión directa al nombre de la gala.

De acuerdo con información oficial, el diseño fue creado en colaboración con el talentoso artista panameño Eduardo Bragin, miembro del departamento de arte de TelevisaUnivision, quien se inspiró en la Mola, una de las tradiciones textiles más emblemáticas de Panamá.

Premios Juventud 2025 logo Imagen TelevisaUnivision

¿Qué es la Mola, la tradición que inspiró el logo de Premios Juventud 2025?

La Mola es un arte textil ancestral, elaborado por mujeres de las comunidades indígenas Guna, localizadas en Panamá. Cada pieza se confecciona a mano con sumo cuidado, ya que representa una tradición que ha sido transmitida de generación en generación.

Estas obras están formadas por múltiples capas de tela cosidas y recortadas con precisión para dar forma a diseños llamativos y detallados. Cada Mola narra una historia y refleja la identidad cultural de quien la realiza. Son admiradas tanto por su valor estético como por su profundo simbolismo.

Los diseños tradicionales de la Mola expresan la cosmovisión Guna, incorporando elementos de la naturaleza, figuras mitológicas y aspectos de la vida cotidiana. Algunos de los motivos más comunes incluyen animales, plantas, formas geométricas y símbolos espirituales.

El proceso de creación inicia con la selección de telas y colores. Luego, se aplica una técnica llamada applique inverso, que permite revelar colores ocultos en las capas inferiores del textil. Cada obra es única y puede tomar semanas o incluso meses en completarse.

Imagen Getty Images y Premios Juventud

Premios Juventud 2025: Cuándo, en dónde y a qué hora se realizará

Premios Juventud 2025 se celebrará por primera vez en la Ciudad de Panamá, capital del país homónimo. La fecha marcada para este magno evento es el próximo 25 de septiembre.

"Premios Juventud celebra la música, la cultura, la energía y las contribuciones de las nuevas generaciones, y este año nos llena de orgullo rendir homenaje a las valiosas contribuciones de los íconos musicales panameños, cuyos talentos han dejado un legado que sigue inspirando a las audiencias de hoy", dijo Ignacio Meyer, president of Univision Networks Group at TelevisaUnivision.

¿Dónde ver la transmisión de Premios Juventud 2025?

La gala será transmitida en vivo a las 7P/ 6C por la señal de Univision, donde el público podrá disfrutar de una noche inolvidable, llena de música, talento y cultura.