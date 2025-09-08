Angelique Boyer tiene doble nominación en Premios Juventud 2025 (una la comparte con Sebastián Rulli)

Video Clarissa Molina conducirá por tercera vez Premios Juventud y lo hará desde Panamá

Premios Juventud 2025 no solo reconoce a los músicos, también otorga galardones a actores y creadores de contenido.

Una de las estrellas de televisión que figura entre los nominados de la fiesta más hot del año es Angelique Boyer.

Angelique Boyer es una de las nominadas en Premios Juventud 2025

En 2004, la actriz francomexicana inició su carrera en la pantalla chica con la telenovela juvenil Corazones al Límite. Después comenzó a participar en producciones destacadas como Rebelde, Corazón Salvaje y Mujeres Asesinas. Sin embargo, su papel de Teresa Chávez en el melodrama Teresa fue el que conquistó al público.

Desde entonces, Angelique Boyer ha demostrado una gran versatilidad actoral, consolidándose como una de las intérpretes más admiradas y talentosas de la televisión.

Angelique Boyer en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud



En 2024, la actriz de 37 años protagonizó la serie El retorno de Diana Salazar, basada en la telenovela homónima que en su momento encabezó Lucía Méndez.

El éxito fue tan grande, que la serie tuvo tres temporadas y le otorgó a Boyer dos nominaciones en Premios Juventud 2025, específicamente en las categorías Mi Actriz Preferida y Me Enamoran, donde compite a lado de su coprotagonista y pareja en la vida real, Sebastián Rulli.

Además de Angelique Boyer, todas las actrices nominadas a Mi Actriz Preferida en Premios Juventud 2025

Ellas son todas las actrices nominadas en la categoría Mi Actriz Preferida en Premios Juventud 2025:





Angélica Rivera - Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Ariadne Díaz - Papás por Conveniencia

Livia Brito - Amanecer

Oka Giner - Las Hijas de la Señora García

Angelique Boyer y el resto de actores nominados a Me Enamoran en Premios Juventud 2025

Estas parejas de series y telenovelas están nominadas en la categoría Me Enamoran en Premios Juventud 2025:





Angélica Rivera y Diego Klein - Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Ariadne Díaz y José Ron - Papás por Conveniencia

Claudia Martín y Daniel Elbittar - El Amor No Tiene Receta

Eva Cedeño y David Zepeda - A.Mar

¿Cuándo son Premios Juventud 2025?

El evento que celebra el talento latino se realizará el próximo 25 de septiembre. Su transmisión en vivo iniciará a las 7P/6C con Noche de Estrellas y la ceremonia premiación será a las 8P/7C.

¿En qué canal se transmite en vivo Premios Juventud 2025?

Los fanáticos podrán disfrutar de la ceremonia en vivo a través de las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

Por si fuera poco, las redes sociales y la página de de Premios Juventud 2025 albergarán un liveblog para cubrir el minuto a minuto de la fiesta más hot del año.

¿Quiénes serán las host de Premios Juventud 2025?

Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira son las estrellas confirmadas para darle vida a la ceremonia. Con su belleza, carisma y talento, ellas serán las encargadas de mantener al máximo la energía de Premios Juventud 2025.

¿Quiénes serán los presentadores de Noche de Estrellas?

La antesala de Premios Juventud 2025 tendrá como host a la modelo Migbelis Castellanos, el conductor Roberto Hernández, el actor Diego Klein y los tiktokers Kunno y Brianda Deyanara.

¿A qué hora inicia Noche de Estrellas, la antesala de Premios Juventud 2025?

En este programa especial, los host se encargarán de mostrar lo mejor de la alfombra azul de Premios Juventud 2025.

Noche de Estrellas se transmitirá a las 7P/6C e incluirá entrevistas a los famosos que recorran la alfombra, así como un análisis de los outfits más destacados de la noche.

¿Qué artistas se presentarán en Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año ya ha confirmado a varios artistas que se presentarán en el escenario, entre ellos Alleh y Yorghaki, Maluma, Camilo, Grupo Niche, Bad Gyal, Farruko y varios más.

¿Cómo comprar boletos para Premios Juventud 2025?

La ceremonia no es exclusiva para famosos, ya que los fans también tendrán la oportunidad de asistir y ser parte del evento.