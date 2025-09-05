Ángela Aguilar consigue 3 nominaciones en Premios Juventud 2025 y reafirma su lugar en la música regional

Video Clarissa Molina conducirá por tercera vez Premios Juventud y lo hará desde Panamá

Desde hace varios años, Ángela Aguilar ha brillado en la fiesta más hot del año gracias a su trayectoria musical y para 2025 no será distinto, pues forma parte de la lista de los nominados a Premios Juventud 2025.

Ángela Aguilar en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Ángela Aguilar participa en tres categorías de Premios Juventud 2025

La intérprete, que comenzó en la música con apenas 9 años, ha conquistado tanto a México como a EE.UU. con su extraordinaria voz y composiciones.

Actualmente, es una de las principales figuras del regional mexicano y es reconocida por temas como 'El Equivocado', 'Qué Agonía' y 'Dime Cómo Quieres', canción donde colaboró con su esposo Christian Nodal.

Ángela Aguilar Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud



La carrera de Ángela Aguilar continúa más sólida que nunca, pues en 2024 lanzó el sencillo 'Abrázame' junto a Felipe Botello y El Sonoro Rugir, y en mayo de este año presentó su más reciente álbum 'Nadie Se Va Como Llegó', en el cual se desempeñó como autora de todas las canciones.

La cantante estará compitiendo en Premios Juventud 2025 en las categorías Mejor Canción Pop por 'Bala Perdida' (en la que colaboró con Arthur Hanlon), Mejor Canción Pop Balada con 'Abrázame' (en conjunto con Felipe Botello y El Sonoro Rugir) y Mejor Canción Mariachi Música Mexicana con 'Mis Amigas las Flores'.

Además de Ángela Aguilar, los artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop en Premios Juventud 2025

Kany García con la canción: ‘García’

Reik con el tema: ‘Mientes’

Yami Safdie & Camilo con la canción: ‘Querida Yo’

Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki con la canción: ‘samaná’

Arthur Hanlon & Ángela Aguilar con el tema: ‘Bala Perdida’

Ángela Aguilar y los otros artistas nominados en la categoría Mejor Canción Pop Balada en Premios Juventud 2025

‘Abrázame’ - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir

‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy

‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz

‘Roma’ - Luis Fonsi & Laura Pausini

Artistas nominados en la categoría Mejor Canción Mariachi Música Mexicana junto a Ángela Aguilar en Premios Juventud 2025

‘Amé’ - Christian Nodal

‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández

‘Mi Eterno Amor Secreto’ - Yuridia & Eden Muñoz

‘Mis Amigas las Flores’ - Ángela Aguilar

‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández

¿Cuándo se celebra Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se llevará a cabo el 25 de septiembre, por primera vez en Panamá. La transmisión en vivo iniciará con el programa Noche de Estrellas a las 7P/6C, seguido de la ceremonia de premiación a las 8P/7C.

¿En qué canal se transmite en vivo Premios Juventud 2025?

Premios Juventud se transmitirá en vivo a través de las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX, cuya aplicación está disponible para celulares, computadoras y tablets.

Las redes sociales de Premios Juventud 2025 albergarán un liveblog para la cobertura minuto a minuto, mientras que el sitio web y las redes sociales de Univision y Premios Juventud ofrecerán los contenidos más exclusivos.

¿Quiénes serán las host de Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año será dirigida por las celebridades latinas Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

Ellos serán los presentadores de Noche de Estrellas en Premios Juventud 2025

A partir de las 7P/6C, el programa Noche de Estrellas realizará una transmisión en vivo donde los host entrevistarán a los famosos que desfilen por la alfombra azul de Premios Juventud 2025 y analizarán los outfits que usen en la fiesta más hot del año.

La antesala de Premios Juventud 2025 tendrá como host a Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, Kunno y Brianda Deyanara.

¿Qué artistas cantarán en Premios Juventud 2025?