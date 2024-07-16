¿A qué hora son los Premios Juventud 2024?

Como desde hace 21 años, los Premios Juventud son el escenario donde se celebra el espíritu atrevido y emprendedor de nuestros jóvenes. Esta edición se realizará desde el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico el día jueves 25 de julio, y tú puedes ser testigo de la diversión a partir de las 7P/6C con la alfombra roja de Noche de Estrellas y a las 8P/7C la entrega de premios.

Premios Juventud: ¿Cómo ver la alfombra roja y live stream backstage?



Será a esa hora cuando empiece a verse la llegada de los primeros invitados y eso podrás verlo en la transmisión de Univision de Noche de Estrellas , antesala de la premiación conducida por Domelipa, Arap Bethke, Jessica Rodríguez y Roberto Hernández.

Adicionalmente, a las 6:30 PM del Este podrás ver por redes sociales de PJ’s, el home oficial y la página de Univision en YouTube, el live stream conducido por Migbelis Castellanos, Marko, Candy Lover y el influencer Molusco.

En este live stream podrás ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja, pero además durará las tres horas de la entrega de premios, así que podrás ser testigo de todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio.

El especial Noche de Estrellas y la transmisión del live stream con todo el backstage de la fiesta lo podrás ver adicionalmente por la plataforma ViX .

Premios Juventud 2024: Conductores de la fiesta y artistas que cantarán



La entrega de premios tendrá a Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin como conductores y ellos estarán a cargo de presentar los mejores performances con los artistas del momento.

Algunas de las celebridades que ya confirmaron su asistencia son: Farruko Lenny Tavárez, Joss Favela, el grupo Camila con el estreno de su tema 'Mía', la argentina Emilia cantará por primera vez en TV su sencillo ‘La_Playlist.MPEG’ y tendrá un súper momento junto a Los Ángeles Azules para presentar su éxito ‘Perdonarte ¿para qué?’.

Otros que también regalarán un momento único son Natti Natasha, Reik, Mau y Ricky Prince Royce, DJ Adoni y Darell para cantar su hit 'El Reemplazo', mientras que Lunay y Wisin preparan cada uno un performance que conquistará al público de Puerto Rico.

El espectacular homenaje a Fania All Stars en Premios Juventud 2024



La trayectoria de Fania All Stars será honrada en Premios Juventud con un musical en el que actuarán Ivy Queen, La India, Luis Figueroa, Oscar D’León, Sergio George, Tito Puente Jr. y Tony Succar.

Este será uno de los performances más esperados de la noche pues este grupo es considerado pionero en la difusión de la salsa desde la ciudad de Nueva York a todo el mundo, así como hogar definitivo de la big band latina, el jazz afrocubano, el boogaloo y el soul latino.

Premios Juventud 2024: Artistas nominados y categorías que se premiarán



Este año Premios Juventud premiará a 31 categorías que integran su lista de artistas nominados .

Los cantantes más nominados son Carin León, Maluma y Peso Pluma, cada uno con siete candidaturas en categorías como La Mezcla Perfecta y Artista Premios Juventud Masculino. Otras de las artistas más nominadas son Karol G y Shakira; cada una tiene seis nominaciones.

De entre las novedades que esta edición encontramos es nominaciones está la suma de categorías dedicadas a reconocer el talento de los creadores de contenido.

Premios Juventud 2024: ¿Dónde, cómo y cuando ver la transmisión completa en vivo?



La mejor forma de ser parte de fiesta es presencial, en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot también conocido como el 'Choli' o el 'Choliseo'. Si vives o puedes viajar a la hermosa isla, existen varias formas de llegar a este recinto, uno de los más importantes dedicados al entretenimiento.

La otra forma es por TV, en la señal de Univision podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora después, a las 8P/7C, la gran fiesta.