¿Qué hará Ángela Aguilar en Premio Lo Nuestro 2025 y en qué categorías está nominada?

Ángela Aguilar será parte de Premio Lo Nuestro 2025 por partida doble, ya que además de estar nominada, es parte de los artistas que subirán el escenario a dar una gran presentación el jueves 20 de febrero en la fiesta que se realizará en el Kaseya Center de Miami, Florida.

PUBLICIDAD

La intérprete de ‘Qué Agonía’ es parte de los artistas confirmados para cantar en la edición 37 con un performance muy especial. Se une al elenco de estrellas como Becky G, Camilo, Carín León, Natti Natasha, Prince Royce, Alejandro Sanz, Alejandra Guzmán, Belinda, Shakira, Tito Double P, entre otros.

Premio Lo Nuestro 2025: Ángela Aguilar y sus ocho nominaciones



La cantante celebra este año ser parte del grupo de los más nominados de la lista que se lanzó el pasado 22 de enero.

De las 44 categorías que integran la lista, Ángela Aguilar está presente en ocho categorías gracias a su trabajo del último año:

- Canción Del Año: ‘Por El Contrario’ -Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

- Álbum Del Año: ‘Bolero’

- Mejor Combinación Femenina: ‘Troca’ – Thalía & Ángela Aguilar

- La Mezcla Perfecta Del Año: ‘Por El Contrario’ - Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

- Canción Del Año – Pop/Balada: ‘Somos Novios’ – Ángela Aguilar & Trío Los Panchos

- Artista Femenina Del Año – Música Mexicana

- Canción Del Año – Música Mexicana: ‘Por El Contrario’ - Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

- Canción Mariachi/Ranchera Del Año: ‘Por El Contrario’ - Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

Ángela Aguilar, presente en el homenaje a Paquita la del Barrio

Junto a su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo, Ángela Aguilar preparan un emotivo homenaje para celebrar a Paquita la del Barrio, cantante mexicana cuya trayectoria dejó un legado imborrable en la música mexicana.

PUBLICIDAD

El tributo se hará durante la transmisión de Premio Lo Nuestro 2025 el 20 de febrero a las 7 p.m. ET/6 p.m. CT a través de Univision, UNIMÁS y ViX.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿a qué hora empieza la fiesta y cómo ver la transmisión en vivo?



Recuerda que el Kaseya Center recibirá este jueves 20 de febrero a partir de las 7P/6C. A esa hora iniciará Noche de Estrellas , con todos los detalles de la Alfombra Magenta, la crítica de moda, entrevistas con invitados y ganadores, así como tres performances musicales.

A las 8P/7C iniciará la gran celebración que será conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía, y en la cual se reconocerá las trayectorias de Alejandro Fernández, La India y Manuel Alejandro.

La fiesta podrás verla asistiendo al Kaseya Center mediante la compra de tus boletos , para que vivas todo de cerca.

También podrás seguirla en la transmisión en TV que tendrán Univision, UNIMÁS y Galavisión y la cual iniciará a las 7P/6C.

La plataforma ViX tendrá dos transmisiones: Noche de Estrellas abierta a todo público y la entrega de premios solo para suscriptores del servicio Premium.

En YouTube, redes sociales de Univision e Instagram de PLN tendremos un live stream ininterrumpido durante el tiempo que dure la fiesta. Disfruta de entrevistas exclusivas con los ganadores, cantantes y más.

Sigue el liveblog que tendremos en el home oficial de Premio Lo Nuestro en Univision y disfruta de fotos, videos e información de primera. ¡No te lo pierdas!

PUBLICIDAD