premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

Así puedes comprar tus boletos para asistir a Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el próximo 19 de febrero y te decimos dónde y cómo adquirir tus tickets para asistir.

Recuerda que tú eliges a los ganadores de Premio Lo Nuestro 2026, aquí te decimos cómo votar por tus artistas favoritos.

Por:Vanessa Mena
Video Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!

¡La cuenta regresiva para Premio Lo Nuestro 2026 ya inició! Además de darte a conocer la lista completa de artistas nominados, así como el sencillo proceso para votar por tus favoritos, ahora te explicamos dónde comprar tus boletos para acudir a este gran evento de la música latina.

¿Cómo puedo asistir a Premio Lo Nuestro 2026? Dónde y cómo adquirir tus boletos

Si deseas estar presente en Premio Lo Nuestro 2026 para apoyar a tus artistas favoritos que están nominados y disfrutar de los performances musicales que se llevarán a cabo, comprar tus boletos es muy fácil.

Los tickets estarán a la venta a partir del martes 13 de enero a las 9A/8C. Solo ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF y selecciona la cantidad de boletos que deseas.

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y dónde se llevará a cabo?

La edición número 38 de Premio Lo Nuestro se celebrará el próximo jueves 19 de febrero a las 7P/6C, en Kasey Center, Miami.

Premio Lo Nuestro 2026: ¿dónde y cómo verlo en vivo?

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

