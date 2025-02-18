Premio Lo Nuestro 2025: Young Miko está nominada a Artista Femenina Del Año – Urbano

Estamos a unos días de las más espectaculares e importantes celebraciones de la música latina en Estados Unidos, Premio Lo Nuestro , y te presentamos detalles de las nominaciones de Young Miko. Descubre cuántos premios se llevará a casa en la fiesta del jueves 20 de febrero que se transmitirá desde el Kaseya Center de Miami, Florida.

La puertorriqueña es uno de los 233 artistas nominados y en esta ocasión celebra su presencia en seis categorías, una de ellas la de Artista Femenina Del Año – Urbano en la que también están nominadas Anitta, Bad Gyal, Bellakath, Fariana, Greeicy, Karol G, Maria Becerra, Natti Natasha y Nicki Nicole.

Premio Lo Nuestro 2025: Young Miko y sus otras nominaciones



Young Miko está nominada en otras cinco categorías, una de ellas la de Mejor Combinación Femenina, donde fue considerado su tema ‘Chulo PT. 2’ donde colabora con Bad Gyal y Tokischa y también están nominados otros como ‘Cuidadito’ de Becky G & Chiquis, ‘La_Original.MP3’, de Emilia & Tini, ‘Labios Mordidos’ de Kali Uchis & Karol G, entre otros.

El resto de sus nominaciones son Canción Del Año – Urbano, Mejor Canción Trap/hip Hop – Urbano, Álbum Del Año – Urbano y Mejor ‘Eurosong’- Pop-Urbano.





¿Cuándo, dónde y a qué hora será Premio Lo Nuestro 2025?



El jueves 20 de febrero el Kaseya Center de Miami, Florida, a partir de las 7P/6C, recibirá a cientos de invitados y nominados para la realización de la edición 37 de esta fiesta que será conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía .

Hasta ahora el grupo de artistas confirmados para cantar en la fiesta está integrado por Ángela Aguilar, Natti Natasha, Carín León, Alejandro Sanz, Grupo Frontera, Prince Royce, entre otros.

No te pierdas el especial Noche de Estrellas , donde serás testigo de los mejores momentos de la Alfombra Magenta, entrevistas con los primeros ganadores del evento, así como tres números musicales. Esta antesala contará con la conducción de Nadia Ferreira, Francisca y Claudia Martin.

¿Cómo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2025?



La fiesta podrás verla asistiendo al Kaseya Center y comprando tus boletos, lo cual te dará una experiencia única.

Otra forma de disfrutar la fiesta es a través de la televisión y para ello Univision, UNIMÁS y Galavisión transmitirán la Alfombra Magenta y la entrega de premios.

Además, la plataforma ViX también ha confirmado que tendrá esos dos eventos en tiempo real.

Por primera vez, Premio Lo Nuestro tendrá un live stream ininterrumpido por las redes sociales de Univision, YouTube y el Instagram de Premio Lo Nuestro durante la ceremonia, con entrevistas exclusivas y otras sorpresas.