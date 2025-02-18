TV SHOWS
Premio Lo Nuestro 2025: Young Miko está nominada a Artista Femenina Del Año – Urbano

Desde Puerto Rico, esta joven cantante y compositora se abre paso por la escena musical y es una de las grandes promesas. Por ahora, para la edición 37 de Premio Lo Nuestro, Young Miko presume sus seis nominaciones. Disfruta la entrega de premios el jueves 20 de febrero en la transmisión que tendrán Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, a partir de las 7P/6C.

-Premio Lo Nuestro 2025 tendrá por primera vez un live stream detrás de cámaras

Estamos a unos días de las más espectaculares e importantes celebraciones de la música latina en Estados Unidos, Premio Lo Nuestro, y te presentamos detalles de las nominaciones de Young Miko. Descubre cuántos premios se llevará a casa en la fiesta del jueves 20 de febrero que se transmitirá desde el Kaseya Center de Miami, Florida.

La puertorriqueña es uno de los 233 artistas nominados y en esta ocasión celebra su presencia en seis categorías, una de ellas la de Artista Femenina Del Año – Urbano en la que también están nominadas Anitta, Bad Gyal, Bellakath, Fariana, Greeicy, Karol G, Maria Becerra, Natti Natasha y Nicki Nicole.

Premio Lo Nuestro 2025: Young Miko y sus otras nominaciones


Young Miko está nominada en otras cinco categorías, una de ellas la de Mejor Combinación Femenina, donde fue considerado su tema ‘Chulo PT. 2’ donde colabora con Bad Gyal y Tokischa y también están nominados otros como ‘Cuidadito’ de Becky G & Chiquis, ‘La_Original.MP3’, de Emilia & Tini, ‘Labios Mordidos’ de Kali Uchis & Karol G, entre otros.

El resto de sus nominaciones son Canción Del Año – Urbano, Mejor Canción Trap/hip Hop – Urbano, Álbum Del Año – Urbano y Mejor ‘Eurosong’- Pop-Urbano.


¿Cuándo, dónde y a qué hora será Premio Lo Nuestro 2025?


El jueves 20 de febrero el Kaseya Center de Miami, Florida, a partir de las 7P/6C, recibirá a cientos de invitados y nominados para la realización de la edición 37 de esta fiesta que será conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía.

Hasta ahora el grupo de artistas confirmados para cantar en la fiesta está integrado por Ángela Aguilar, Natti Natasha, Carín León, Alejandro Sanz, Grupo Frontera, Prince Royce, entre otros.

No te pierdas el especial Noche de Estrellas, donde serás testigo de los mejores momentos de la Alfombra Magenta, entrevistas con los primeros ganadores del evento, así como tres números musicales. Esta antesala contará con la conducción de Nadia Ferreira, Francisca y Claudia Martin.

