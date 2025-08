Premio Lo Nuestro 2025: ¿cómo votar por tu artista favorito?

¿Cómo votar en Premio Lo Nuestro 2025?

¿Cuándo iniciaron y cuándo terminaron las votaciones para Premio Lo Nuestro 2025?



La votación inició el miércoles 22 de enero del 2025 a las 9:00 AM del Este (6:00 AM Pacífico) y terminó el martes 4 de febrero a las 23:59:59 AM del Pacífico (miércoles 5 de febrero de 2025 1:59:59 AM EST).