Premio Lo Nuestro 2024: A qué hora y cómo ver la transmisión en vivo de la fiesta de la música latina en su edición 36

La edición 36 de Premio Lo Nuestr o se celebrará mañana jueves 22 de febrero en la ciudad de Miami, Florida, y este año tiene como lema ‘El Poder de lo Nuestro’, bajo el cual se entregarán premios y reconocimientos especiales a figuras icónicas del mundo latino, que nadie debe perderse.

Como cada año se dispondrán de varias formas para que el público siga a detalle los preparativos, ceremonia y el recuento de los premios que durante la noche se irán entregando. Aquí te mostraremos cada una de ellas.

Premio Lo Nuestro 2024: Lista de nominados y los artistas más nominados

Este año la lista de nominados de Premio Lo Nuestro está integrada por 38 categorías y 180 artistas de los géneros urbano, pop, tropical y música mexicana.

Las nominaciones están basadas en la reproducción en las estaciones de UFORIA durante el periodo de elegibilidad (del 31 de agosto del 2022 al 1 de septiembre del 2023), así como en datos de streaming y la evaluación de un comité compuesto por expertos en música y entretenimiento.

El colombiano Maluma es el artista más nominado de esta edición al destacar en 14 categorías como Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año por ‘Nunca y Pico’ (junto a Yandel & Eladio Carrión) y su producción ‘Don Juan’ está nominada a Álbum Del Año y Álbum del Año – Pop/Urbano.

Dentro del grupo de artistas más nominados se encuentran además Peso Pluma con 13 nominaciones y Grupo Frontera con 10 nominaciones, entre otros.

Premio Lo Nuestro 2024: Conductores y artistas que actuarán en la fiesta



El escenario se prepara para grandes performances y la presencia de tres conductoras de lujo: Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale, quienes llevarán al público por un recorrido musical único.

Hasta ahora se ha confirmado al primer grupo de artistas que actuarán entre los que se encuentran Maluma, Natti Natasha y la presentación de su más reciente sencillo, Camilo, Evaluna, Banda MS, Eladio Carrión, Arcángel, Grupo Frontera, Gloria Trevi, Yuridia, Ángela Aguilar, entre muchos otros más.

Por supuesto no podía faltar la celebración de los 30 años de Ilegales en nuestro escenario. La agrupación dominicana prepara un número que incluirá sus éxitos más recordados y estamos seguros que armarán una gran fiesta.

Cómo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2024



Si lo que te gusta es vivir la adrenalina y emoción de la fiesta entonces puedes acudir al Kaseya Center de Miami, Florida, para ser parte del público que vivirá en su butaca una noche de grandes performances.

Puedes adquirir tus boletos en el sistema Ticketmaster , apresúrate a adquirir los tuyos porque se acaban.

Premio Lo Nuestro 2024: Cómo ver la Alfombra Live por redes sociales



A partir de las 6P/5C tendremos la transmisión de nuestra Alfombra Live por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y en la página oficial del evento.

Este evento será un previo de la alfombra magenta y podrás ver la llegada de los invitados, nominados y artistas que actuarán. Será tu acceso exclusivo a los preparativos de esta fiesta.

Premio Lo Nuestro 2024: A qué hora y cómo ver la transmisión por televisión



Univision y Galavisión pondrán a disposición de esta fiesta sus señales, a partir de las 7P/6C del jueves 22 de febrero.

Todo iniciará con la transmisión de Noche de Estrellas , el tradicional especial con todos los detalles de la alfombra magenta que este año será conducido por Chiquinquirá Delgado, Adamari López, Karina Banda, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

Esta antesala es el punto de encuentro entre los nominados, artistas que actuarán, presentadores y las grandes estrellas de televisión y ViX. Muchos de ellos serán entrevistados por nuestros conductores y no faltarán los comentarios de moda. Además tendremos las presentaciones musicales de Víctor Manuelle y Diego Torres.

Una hora después, a las 8P/7C iniciará la gran entrega de premios, la cual tendrá tres horas de duración.

Premio Lo Nuestro 2024: Cómo ver en vivo por ViX



La plataforma de streaming con contenido en español, ViX, tendrá la transmisión de Noche de Estrellas y la entrega de premios, solo que lo hará de dos formas:

- No Suscriptores: Este canal solo tendrá disponible la transmisión en vivo del especial Noche de Estrellas (7-8pm ET), con todos los detalles de la alfombra magenta, la llegada de los invitados, entrevistas exclusivas y análisis de moda.

- Suscriptores: ViX Premium tendrá disponible en vivo Noche de Estrellas (7-8pm ET) y la entrega de premios (8-11pm ET) de la edición 36 de Premio Lo Nuestro.

Mantente al tanto de las noticias de esta celebración que reúne a los ídolos más importantes del momento de la música latina.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Qué artistas se han presentado a los ensayos?



El Kaseya Center ya comenzó a recibir a los artistas que ensayan sus números para la noche de este jueves. Cada uno prepara performances increíbles para deleitar a su público y te adelantamos que verás colaboraciones únicas, presentadas por primera vez en televisión, estrenos mundiales, así como un enorme derroche de talento.

Algunos de los artistas que ya pasaron lista son Ángela Aguilar y Yuridia, quienes cantarán el tema 'Qué Agonía', Arcángel ya ensayó con Grupo Frontera el musical que presentarán, así como Camilo y Evaluna Montaner con el estreno del tema 'Plis'. Otros que ya pusieron a bailar a todos son Ilegales, así como Banda MS, Natti Natasha, entre muchos otros más.