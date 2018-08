Rosie Rivera sobrevive en Mira Quién Baila: esto es lo que viste y lo que no de la segunda gala

La predicadora y empresaria Rosie Rivera, hermana de la fallecida Jenni Rivera, sobrevivió a la nominación de Mira Quién Baila y no sólo eso; tras bailar el tema ‘María bonita’, en versión vals, logró su pase directo a la tercera gala. Sin embargo, su compañera y rival, la actriz peruana Verónica Montes no tuvo la misma suerte y abandonó la pista de baile con un amargo sabor de boca, que no pudo disimular.

Esta segunda gala de Mira Quién Baila, la competencia de baile más importante de la televisión hispana, también estuvo llena de sorpresas, algunas de ellas incómodas para famosos como la actriz colombiana Sara Corrales y su compatriota, el cantante Mike Bahía, quienes quedaron sentenciados a eliminación. Su suerte en el show está en manos del público que tiene 48 horas para votar y dejar saber cuál de los dos tiene que quedarse y ganar.

En fotos: así fue la segunda gala de Mira Quién Baila Cargando galería

El cuerpo de bailarines de Mira Quién Baila dio inicio a esta segunda gala ejecutando el tema 'Cant' Stop the Feeling', que popularizó Justin Timberlake. Al terminar, la energía que transmitieron dejó al público animado, pero nadie habría sido capaz de advertir lo que se avecinaba.

En esta ocasión la encargada de abrir la pista de baile fue la actriz rusa Irina Baeva, con ‘ Me besa’, de Gerardo Ortiz una quebradita que disfrutó e hizo que la jueza de hierro, Lola Cortés la nombrara: “la rusa más mexicana”.

Al salir del escenario, la actriz de 25 años, aseguró a Univision Entretenimiento que se trató de la primera vez "que tengo contacto con ese género". Declaró que "no soy muy fan de la música de banda y le dije a Luis Felipe (su bailarín), no me gusta, no sé cómo se baila y lo único que quiero es disfrutarla porque no me gusta que se vea que estoy incómoda. Y creo que lo logramos, todo salió de maravilla”, celebró.

Mientras Irina bailaba regional mexicano, su exnovio Emmanuel Palomares estaba viéndola tras bambalinas y cuando terminó, lanzó un “Wowww!" mientras aplaudía. “Estará difícil la competencia”, anticipó antes de tomar aire y salir a la pista.

No esperaba Palomares que la producción lo sorprendiera con un mensaje que le enviaron sus padres. "Buenas vibras hijo, te amamos", le expresó su mamá, tocando la fibra más íntima de su ser pues el galán no pudo evitar el llanto.

“Por ellos, todo. Y la verdad es que me sorprendió porque a mis papás no les gusta eso de dar entrevistas ni salir en televisión, por eso fue tan emotivo para mi” dijo a Univision Entretenimiento el actor venezolano, quien no logró convencer al jurado con su primera participación y tuvo que ejecutar un segundo baile más adelante para luchar por un puesto en la tercera gala.

La tercera famosa entrar en la pista fue la artista colombiana Greeicy Rendón quien había impactado en la primera gala y fue nombrada como mejor bailarina. En esta ocasión, bailó el tema ‘Será, será’, de Shakira, con el que bajó del trono. Mientras bailaba, la jueza Lola Cortés hizo una mueca y movió la mano, dejando ver que no le estaba encantando.





La hora de la verdad entre Verónica y Rosie

El cuarto número de la noche estuvo a cargo de la sentenciada Verónica Montes, quien hizo "todo lo que pudo" bailando el tema ‘Amigos no por favor’ de Yuridia. Poco antes de salir a la pista, la actriz peruana juró lo siguiente: “les voy a callar la boca a las personas que me nominaron para que sepan que no me deberían sacar del programa”.

La primera del panel de jueces que tenía que emitir sus comentarios era Lola Cortés, quien cedió su turno a Dayanara Torres mientras intetaba digerir lo que había visto. A la jueza puertorriqueña y campeona de la temporada pasada de Mira Quién Baila, le gustó la presentación porque “se vio el esfuerzo… siento que todavía hay muchas cosas que trabajar en cuanto a las líneas (al terminar) con los brazos y las piernas”, pero en síntesis sí le gustó.

“Debes de tener una buena técnica para bailar algo clásico y no lo tienes, la interpretación si estaba ahí, pero faltó baile” dijo Joaquín Cortés para dar paso a la implacable Lola Cortés quien volvió a hacer llorar a Verónica al decirle:

"Me dejó con la boca abierta porque es lógico lo que vimos, su actuación, porque de ahí viene, pero esto no es Mira Quién Actúa; es Mira Quién Baila y me dejó con la boca abierta porque no hubo baile…. Me faltó mucho más… ".

En fotos, los tres bailes de Verónica Montes durante su paso por Mira Quién Baila Cargando galería

Las criticas hicieron que Verónica rompiera en llanto y se refugiara en el pecho de su bailarín Yann Alrick, al terminar salió sin dar ninguna declaración y se refugió en su camerino hasta que la llamaran para saber el resultado de la sentencia.

Le siguió entonces la siguiente sentenciada, Rosie Rivera, quien estaba nerviosa pero decidida a disfrutar lo que podría ser su último baile, el tema ‘María Bonita’ de Agustín Lara. En primera fila toda su familia, empezando por su madre doña Rosa Saavedra, su esposo Abel Flores y sus tres hijos Kassey, Samantha y Elías quienes le aplaudieron y se encargaron de que la albacea de Jenni Rivera los escuchara.

Rosie logró cautivar a los jueces quienes aseguraron se vio mejoría en su técnica, aunque esos elogios no lograban arrancar de raíz cierta angustia que se percibía en su rostro al no saber si se quedaría o no para la tercera gala del programa.

Esa sensación no le duró mucho pues los conductores Chiquinquirá Delgado y Javier Poza tomaron el sobre dorado en el cual estaban los resultados de la votación. Con un 54 por ciento de los votos, declararon que la que se salvada era Rosie Rivera quien obtuvo 54 por ciento de los votos; a Verónica le entregaron un enorme ramo de rosas rojas y ambas mujeres, que se hicieron amigas en dos semanas, se fundieron en un abrazo.

Chiquinquirá se atrevió con cortes estratégicos en sus looks de la segunda gala de MQB Cargando galería

El resto de los famosos pasaron al escenario para despedir a su compañera, aunque no hubo ningún abrazo ni gesto de apoyo extraordinario. La actriz peruana salió del escenario directo a su camerino, de donde salió con ropa deportiva negra a ofrecer una declaración a los medios de comunicación que la esperaban para saber su sentir.

“Para que sepa todo mundo", aclaró: "Yo no puse la coreografía, yo no puse los pasos. Yo hice lo que tengo que hacer, me voy contenta porque el baile lo vi grabado y todo y dije 'quedó padrísimo', entonces me voy contenta porque para mí me gustó la parte actoral”, dijo la actriz peruana con los ojos llenos de lágrimas.

Montes donó 5,000 dólares para la reconstrucción de Puerto Rico a través de la Hispanic Federation, organización que representó durante su paso por Mira Quién Baila.

Tras el desenlace, aún faltaban cinco números más para conocer a los nuevos sentenciados de la noche. Sara Corrales bailó ‘La boa’ de La Sonora Santanera. Los jueces reconocieron su esfuerzo, aunque según Lola Cortés "le faltó espectacularidad”.

El siguiente fue Paul Stanley, quien sigue encantando con su peculiar estilo. Bailó el tema ‘Shabadabada’ de OV7 en estilo jive, consiguiendo el pase a la tercera gala: “Realizaste pasos de jazz que son muy rápidos y complicados y los marcaste muy bien”, le dijo Joaquín Cortés.

El actor argentino Santiago Ramundo fue el próximo en hacer su entrada en la pista para bailar un tango. A diferencia de la primera gala, en esta ocasión logró que el público le aplaudiera y los jueces lo nombraran el mejor bailarín de la noche, algo que no podía creer. “Estoy feliz, sin creérmela todavía. La verdad, debo de mencionar a mi compañera Emme por su entrega y su paciencia” dijo al término de su participación.

Quien no disfrutó de la misma experiencia fue el cantante colombiano Mike Bahía. Su primera participación fue la salsa ‘La rebelión’ de Joe Arroyo y las críticas no fueron buenas. Tanto Lola como Joaquín Cortés le expresaron que se le notaba que no estaba disfrutando el baile.

La primera ronda de baile la cerró el clavadista olímpico Rommel Pacheco quien ejecutó un 'quickstep' con el tema ‘Walking On Sunshine’, obteniendo excelentes críticas por parte del jurado.

De tres nominados, uno se salvó

Los jueces decidieron que Emmanuel Palomares, Sara Corrales y Mike Bahía debían presentar su segundo baile antes de que ellos escogieran salvar a uno. El primero en bailar nuevamente fue Mike Bahía con el tema ‘La incondicional’ de Luis Miguel; después Sara Corrales con la samba ‘Más que nada’ de los Black Eyed Peas y cerraron la ronda con el tema ‘Haven't Met You Yet’, que bailó Emmanuel Palomares.