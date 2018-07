(Exclusiva) Lola Cortés habla acerca de la muerte de Hiromi: "Fue un momento escalofriante, apenas me estoy recuperando"

“Fue un momento terrible, escalofriante, del que apenas me estoy recuperando", explicó la protagonista de grandes musicales como 'La bella y la bestia' y 'Jesucristo superestrella'. "Y algún día sé que me recuperaré”, agregó.

“Caí en una depresión que yo no entendía. Dejé de cantar , estuve muy mal; hasta renuncié a ‘ Mentiras ’", pero según señala la artista, las cosas han ido cambiando: "Ya pude regresar a trabajar, está regresando mi voz poco a poco. No me estoy exigiendo que regrese de la noche a la mañana, y siempre que subo al escenario la llevo conmigo”.

Lola aún no entiende lo que pasó la mañana de aquel día de septiembre: “Ni he podido platicar con Kao (hermana de Hiromi), algún día le dije: ‘ necesito hablar contigo para saber qué sucedió’, pero no tuve la fuerza ni la fortaleza para mirarla a los ojos y preguntarle exactamente qué pasó, porque en esos días me oculté y no quería saber yo nada y que nadie me dijera nada”.