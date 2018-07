Greeicy Rendón nombrada la mejor bailarina de Mira Quién Baila y... ¿despierta envidias?

La actriz y cantante colombiana Greeicy Rendón fue escogida como mejor bailarina de la primera gala de Mira Quién Baila tras enfrentarse a su pareja, el también cantante Mike Bahía , en un duelo de 'swing dance'; ella con el tema ‘Single Ladies’ que popularizó Beyoncé y él con 'Crazy Little Thing Called Love'. Los miembros del jurado, Lola Cortés, Dayanara Torres y Joaquín Cortés no fueron los únicos impresionados con su desempeño. La aplaudieron además, los bailarines, "porque es talentosa, sencilla, un ángel”, según expresó uno de ellos, Adrián Sevilla Cortés, a Univision Entretenimiento .

Sin embargo, parece que no todos quedaron contentos con la designación, a juzgar por una reflexión que la actriz y cantante colombiana hizo en su cuenta de Instagram: “Que chimba (que bueno) cuando te encuentras con gente competente... pero, qué difícil e incómodo cuando son personas competitivas ... ¡Gran diferencia!”, si bien no aclaró a quién se refería, sus seguidores inmediatamente comenzaron a apoyarla escribiendo mensajes como “nadie apagará tu brillo” y “tú eres mejor que nadie”.



Greeicy Rendón que había participado en un reality de talento infantil en su natal Colombia y prometió nunca volverlo a hacer. Así lo reveló a sus fans a través de las redes sociales, donde exteriorizó sus sentimientos. “Les confieso que estoy muy nerviosa pero feliz.... Dicen que cuando uno escupe para arriba, le cae la escupa en la cara y me pasó... porque juré que en mi vida volvería a estar en un reality, en una competencia, porque no me gusta competir, no me gusta la energía competitiva... pero, acepté y asumí esto como un reto conmigo misma, un reto que me hará aprender, mejorar y superar miedos que tengo... Estaré entregándolo todo para que ustedes se diviertan”, confió.