"Soñamos con ganarlo", Martín Vargas de Morat habla sobre la posibilidad de tener su primer Latin GRAMMY

“Nos gustó mucho la reunión que hacen con los productores. Allí diferentes artistas hacen covers de una época en particular. Cuando yo fui, estaba dedicado a productores que habían fallecido y Morat tocó All The Small Things. Estos eventos de la Academia me gustan porque hacen ver que la relación de los artistas va más allá de lo profesional, es más de crear vínculos humanos”.