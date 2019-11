"Le pido a Dios que me permita seguir haciendo esto el resto de mi vida": Sebastian Yatra sobre su próxima actuación en los Latin GRAMMY

Aunque no es la primera vez que se presenta en los Latin GRAMMY , el cantautor colombiano Sebastián Yatra confiesa con toda humildad que desde que se enteró que cantará en 'La Noche Más Importante de la Música Latina' está “muerto de nervios”, porque para él este no es un concierto más: “Estar en el escenario siempre da ansiedad, pero estar literalmente frente a todo el mundo de la industria de la música ¡da mucho pánico! Son muchos nervios, la adrenalina es demasiada…”.

Esta maratónica gira, cuenta, ha hecho que administre mejor sus energías: “Si me ves el resto del día antes del show, ando 'apagado' con tanto back to back; en el escenario estoy más agitadito, pero cuando me bajo me calmo totalmente. Yo soy bueno para prender y apagar; como que me prendo y me apago para conservar esa energía que uno necesita para transmitírsela al público, porque los artistas en el escenario lo estamos dando todo”.