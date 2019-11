“Nunca imaginé que iba a sumar quince nominaciones al Latin GRAMMY”: Gian Marco Zignago

Aunque se considera un “gran soñador”, el cantautor peruano Gian Marco Zignago reconoce que hay un sueño que nunca llegó a tener: “Jamás incluí en todas esas fantasías grabar tantos discos. Yo jamás me imaginé que iba a hacer un álbum número quince y nunca imaginé que iba a sumar quince nominaciones al Latin GRAMMY”.

“Estas nominaciones siempre son un gran premio”, explica, “pero recibirla en este momento en el que he vuelto a cantar, duplica mi felicidad. Lo que pasa que por muchos años me concentré más en componer y con “Intuición” se dio un parteaguas para volver a dedicarme cien por cien a lo mío, por eso para mí esta nominación sabe a gloria”.

A punto de cumplir 30 años de ser miembro de La Academia Latina de la Grabación (LARAS), el creador de éxitos como “El Ultimo Adiós” y “Te Mentiría”, recuerda cómo llegó a ser parte de ella: “Yo había compuesto para Emmanuel la canción “Sentirme Vivo” y Olga Guerrero (quien era su manager) me recomendó que me hiciera miembro. Creo que fue una de las mejores decisiones de mi carrera".

Con satisfacción revela: "Ha sido muy interesante haber sido testigo de todo el proceso porque, cuando comencé todo esto apenas se estaba gestando: algunos no creían en el proyecto, ha pasado mucha gente, hubo muchos cambios, mejoras y un enorme crecimiento. En todo este tiempo he ayudado a hacerle entender a los no miembros el enorme trabajo que los Latin GRAMMY hacen por nosotros”.