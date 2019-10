“Los músicos nunca estamos seguros de lo que pueda suceder", Juan Ingaramo creyó que la nominación al Latin GRAMMY le detendría el corazón

Ese martes 24 de septiembre, el cantautor Juan Ingaramo se tiró de la cama librando una lucha interna: “No sabía si conectarme a internet o no. Sabía que eran las nominaciones al Latin GRAMMY 2019 y tenía la ilusión de ser incluido en la lista, pero a la vez no quería pasar una decepción, así es que cuando me levanté… ¡me fui al bañar!”.