Leonel Garcia: "Cada año reservo de tres a cuatro días para la votación de los Latin GRAMMY"

Afortunadamente se declara "fanático de la música" lo que le permite haber escuchado algunas de esas canciones antes. "A pesar de eso las pongo de nuevo para prestarles una mejor atención, mientras que a los discos que no he escuchado antes, pongo por lo menos una o dos canciones para ver si despierta mi interés por seguir escuchándolas”.



No menos emocionante resultó descubrir que él mismo tiene dos nuevas nominaciones en esta 20ª Entrega Anual del Latin GRAMMY. Estas son en la categoría de Mejor Canción Pop por “Bailar” y Mejor Álbum Cantautor por “Amor Presente”. “Gracias a Dios ya he ganado cinco Latin GRAMMY y estar nominado de nuevo no deja de ser una alegría enorme con un disco y un tema maravilloso que no paran de darme sorpresas".