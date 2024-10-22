TV SHOWS
Latin GRAMMY 2024: ¿qué hace la Fundación Cultural Latin GRAMMY?

La Fundación Cultural Latin GRAMMY es una organización que promueve la educación musical y desde hace 10 años ha ayudado a cientos de estudiantes a cumplir sus sueños. Descubre cómo lo hace y sus valores principales. No te pierdas la celebración de la edición 25 de los Latin GRAMMY el jueves 14 de noviembre y disfruta la transmisión en vivo completa que Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX tendrán a partir de las 7P/6C.

Por:
Univision
Video Latin GRAMMY 2024 Ensayos día 2: Carin León, Carlos Vives, Juan Luis Guerra y más se preparan para la gran noche

El próximo 14 de noviembre La Academia Latina de la Grabación realizará la edición 25 del Latin GRAMMY en Miami, en el Kaseya Center, y podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. Además de reconocer a los mejores exponentes de nuestra música, La Academia también se involucra en el desarrollo de nuevos talentos a través de su organización benéfica conocida como Fundación Cultural Latin GRAMMY.

Revive el minuto a minuto de la entrega de premios en nuestro liveblog Latin GRAMMY 2024

.

¿Qué es la Fundación Cultural Latin GRAMMY?

En el 2014, la Academia Latina de la Grabación creó la Fundación Cultural Latin GRAMMY, la cual es una organización que tiene como visión convertirse en un promotor global de la educación musical y empoderar a comunidades por medio de la música y la cultura latina. Su misión es apoyar y cultivar a la próxima generación de creadores de música latina a través de becas y programas educativos para impulsar su éxito.

La Fundación Cultural Latin GRAMMY ofrece apoyos a los estudiantes excepcionales de entre 17 y 25 años que muestren pasión por la música latina, pero cuya situación económica les complique optar por una educación universitaria.

También proporcionan subvenciones de apoyo a investigadores, músicos, académicos y organizaciones sin fines de lucro para fomentar la investigación y preservación de la música latina.

A 10 años de su creación, la fundación ha donado 10 millones de dólares con el apoyo de miembros de La Academia Latina de la Grabación, artistas, patrocinadores y donantes.

Premios Latin GRAMMY 2024: ¿dónde será la gran fiesta de la música latina?

La Academia Latina de la Grabación anunció que la edición número 25 de los premios Latin GRAMMY se llevará a cabo el jueves 14 de noviembre en la ciudad de Miami, Florida. El recinto elegido para la ceremonia es el Kaseya Center y la transmisión comenzará a partir de las 7P/6C por Univision y ViX.

Por tercera vez en su historia, los Latin GRAMMY se realizarán en Miami. La primera vez fue en el 2003 y la segunda en el 2020.

Roselyn Sánchez será la conductora y contará con un gran elenco de presentadores: Pepe Aguilar, Gloria Estefan, Nathy Peluso, Rauw Alejandro, por mencionar algunos.

