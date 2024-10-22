Latin GRAMMY 2024: ¿qué hace la Fundación Cultural Latin GRAMMY?

Video Latin GRAMMY 2024 Ensayos día 2: Carin León, Carlos Vives, Juan Luis Guerra y más se preparan para la gran noche

El próximo 14 de noviembre La Academia Latina de la Grabación realizará la edición 25 del Latin GRAMMY en Miami, en el Kaseya Center , y podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. Además de reconocer a los mejores exponentes de nuestra música, La Academia también se involucra en el desarrollo de nuevos talentos a través de su organización benéfica conocida como Fundación Cultural Latin GRAMMY.

¿Qué es la Fundación Cultural Latin GRAMMY?

En el 2014, la Academia Latina de la Grabación creó la Fundación Cultural Latin GRAMMY, la cual es una organización que tiene como visión convertirse en un promotor global de la educación musical y empoderar a comunidades por medio de la música y la cultura latina. Su misión es apoyar y cultivar a la próxima generación de creadores de música latina a través de becas y programas educativos para impulsar su éxito.

La Fundación Cultural Latin GRAMMY ofrece apoyos a los estudiantes excepcionales de entre 17 y 25 años que muestren pasión por la música latina, pero cuya situación económica les complique optar por una educación universitaria.

También proporcionan subvenciones de apoyo a investigadores, músicos, académicos y organizaciones sin fines de lucro para fomentar la investigación y preservación de la música latina.

A 10 años de su creación, la fundación ha donado 10 millones de dólares con el apoyo de miembros de La Academia Latina de la Grabación, artistas, patrocinadores y donantes.

Premios Latin GRAMMY 2024: ¿dónde será la gran fiesta de la música latina?

La Academia Latina de la Grabación anunció que la edición número 25 de los premios Latin GRAMMY se llevará a cabo el jueves 14 de noviembre en la ciudad de Miami, Florida. El recinto elegido para la ceremonia es el Kaseya Center y la transmisión comenzará a partir de las 7P/6C por Univision y ViX.

Por tercera vez en su historia, los Latin GRAMMY se realizarán en Miami. La primera vez fue en el 2003 y la segunda en el 2020.

Roselyn Sánchez será la conductora y contará con un gran elenco de presentadores: Pepe Aguilar, Gloria Estefan, Nathy Peluso, Rauw Alejandro, por mencionar algunos.

Latin GRAMMY 2024: ¿quiénes son los artistas más nominados?

En la 25ª Entrega Anual del Latin GRAMMY se tiene una lista de nominados repartidos entre 58 categorías, dos más que en el 2023, y será hasta la gran fiesta cuando se den a conocer a los ganadores.

Para esta edición, el grupo de artistas más nominados es encabezado por el compositor y productor Edgar Barrera, con nueve nominaciones , seguido de cerca por Karol G y Bad Bunny, con ocho nominaciones cada uno.

Latin GRAMMY 2024: ¿qué artistas cantarán en la entrega de premios?



Poco a poco se va conformando la lista de artistas confirmados para actuar en la edición 25. Entre ellos no te pierdas el regreso a este escenario de artistas como Alejandro Fernández y Luis Fonsi, así como el debut en esta fiesta de Ela Taubert y Elena Rose.

Carlos Vives, quien será reconocido como Persona del Año 2024 , tendrá un performance muy especial para continuar celebrando dicho título.