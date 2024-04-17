Latin GRAMMY 2024: La 25ª Entrega Anual se celebrará en la ciudad de Miami

Video Latin GRAMMY 2024 Ensayos día 2: Carin León, Carlos Vives, Juan Luis Guerra y más se preparan para la gran noche

La Academia Latina de la Grabación anuncia que La 25ª Entrega Anual del Latin GRAMMY regresa a Miami, Florida, el lugar que considera su hogar, y será el Kaseya Center la sede del evento donde se reconocerá a lo mejor de la música latina.

“Es un privilegio para nosotros celebrar nuestro 25 aniversario en Miami”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “Miami ha evolucionado hasta convertirse en el epicentro latino y estamos muy agradecidos por el apoyo y el entusiasmo que hemos recibido”, agregó.

Esta es la tercera ocasión que los Latin GRAMMY se realizarán en Miami; la primera vez fue en 2003 y la segunda en 2020 cuando la ceremonia se cerró al público debido a la pandemia de COVID-19.

Los eventos de la semana del Latin GRAMMY como Leading Leadies of Entertainment, el Best New Artist Showcase, la gala de Persona del Año, entre otros, se realizarán en todo Miami-Dade y en los próximos meses se darán a conocer detalles de estos festejos.

Latin GRAMMY 2024: ¿qué día son los premios?



En cuando a la fiesta de La Noche Más Importante de la Música Latina, se realizará el 14 de noviembre en el Kaseya Center, tendrá una duración de tres horas y será transmitida en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX a partir de las 7P/6C. La conductora será Roselyn Sánchez y contará con un gran elenco de presentadores .

Latin GRAMMY 2024: artistas nominados a la edición 25



Fue este martes 17 de septiembre cuando se anunció la lista de artistas nominados que este año aspiran a llevarse un gramófono a casa. En esta ocasión está integrada por 58 categorías, dos más que en el 2023 y será el consejo y miembros de La Academia Latina de la Grabación los que emitirán su voto para elegir a los ganadores.

El grupo de artistas más nominados está encabezado por el productor y compositor Edgar Barrera, quien este año obtuvo nueve candidaturas. El músico es seguido de cerca por Karol G y Bad Bunny, cada uno con ocho nominaciones.

Latin GRAMMY 2024: crece la lista de artistas confirmados para actuar en la fiesta



Será un gran evento con grandes estrellas de todos los géneros, todo un espectáculo para celebrar a la música latina.

Dentro de los primeros artistas confirmados figuran los nombres de Alejandro Fernández, Luis Fonsi y David Bisbal, quienes regresan a este escenario tras varios años de ausencia, mientras que el exitoso Carin León también alza la mano.

No te pierdas el número musical que tendrá Carlos Vives, quien será homenajeado con el reconocimiento Persona del Año 2024, así como el de Juan Luis Guerra y el performance que preparan Marc Anthony y Sergio George.

También tendremos la participación de Anitta, Becky G, Edgar Barrera, Kali Uchis, Carlos Rivera, Danny Ocean, entre otros, y el regreso de Pitbull a esta fiesta.

Latin GRAMMY 2024: alfombra roja en Noche de Estrellas



El programa previo de la premiación tendrá cuatro conductores, entre los que se encuentran Raúl de Molina y Chiqui Delgado, ambos figuras de tradición en esta antesala.

No te pierdas Noche de Estrellas porque además de tener el mejor ángulo de la alfombra roja, tendrá exclusivas con los primeros ganadores de la noche y un segmento dedicado al evento en el que se reconoció a los nominados a la categoría Mejor Nuevo Artista.

¿Cómo ver los premios Latin GRAMMY?



Existen varias formas en las que puedes perder la alfombra roja y la entrega de premios.

-Las señales de UnivisioN, UNIMÁS y Galavisión transmistirán a partir de las 7P/6C Noche de Estrellas y a las 8P/7C la gran fiesta de la música latina.

-ViX también transmitirá los dos programas, solo que la alfombra roja en su versión gratuita y la entrega de premios para suscriptores del servicio Premium.

-Revive la premiación en nuestro Liveblog en el home oficial Univision.com/shows/latin-grammy para disfrutar de fotos y videos exclusivos.