Latin GRAMMY 2024: ¿Dónde se han realizado los Latin GRAMMY en toda su historia?

La Academia Latina de la Grabación anunció que la entrega número 25 de los Latin GRAMMY se llevará a cabo el próximo jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Florida, y tú podrás ver la transmisión en vivo completa de la ceremonia a través de Univision y ViX, a partir de las 7P/6C.

La fiesta más importante de la música latina ha tenido varias sedes a lo largo de su historia y aquí repasamos los lugares donde se ha celebrado.

Premios Latin GRAMMY 2024: ¿dónde se ha realizado la fiesta?

Los premios Latin GRAMMY comenzaron a celebrarse en el año 2000 en el Staples Center de Los Ángeles, ciudad que no abandonaron durante tres ediciones consecutivas hasta que en el 2003 la ceremonia se movió a Miami. En el 2004 el festejo se mudó de nuevo a Los Ángeles, solo que ahora con destino al Shrine Auditorium.

El Madison Square Garden de Nueva York fue la sede de la séptima edición de los Latin GRAMMY. Las Vegas y Houston recibieron las dos entregas posteriores. Desde el 2009 y hasta el 2019 la llamada 'Ciudad del Pecado' fue testigo de esta importante ceremonia.

En el 2020 los Latin GRAMMY regresaron a la 'Ciudad del Sol', pero la ceremonia tuvo que hacerse de manera virtual por el Covid-19.

El MGM Grand Garden y la Michelob Ultra Arena de Las Vegas fueron las sedes en el 2021 y 2022.

En el 2023, la ceremonia de los Latin GRAMMY salió por primera vez del continente americano para celebrarse en el FIBES de Sevilla.

La edición número 25 de los Latin GRAMMY se llevará a cabo el jueves 14 de noviembre en la ciudad de Miami, en Florida, en el Kaseya Center.

Latin GRAMMY 2024: los artistas más nominados



Con la divulgación de la lista de los artistas nominados de los Latin GRAMMY, se conocen aquellos que destacan por tener un número considerable de candidaturas.

Edgar Barrera, compositor y productor, está presente en nueve de las 58 nominaciones de este año, entre las que destacan Compositor del Año, Productor del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

Con ocho candidaturas figuran los cantantes Karol G y Bad Bunny . La colombiana está presente en Mejor Canción Urbana, Álbum del Año, entre otras. Por su parte, el puertorriqueño compite en Grabación del Año, Mejor Video Musical Versión Corta, Mejor Interpretación Reggaetón y otras.

Latin GRAMMY 2024: Artistas confirmados



El próximo jueves 14 de noviembre, el Kaseya Center de Miami será testigo de una ceremonia más de los Latin GRAMMY. La gran fiesta de la música latina ya tiene varios artistas confirmados que deleitarán a sus fans en la gran velada.

Alejandro Fernández, uno de los máximos exponentes de la música mexicana, estará presente en el gran escenario. Además de animar la noche, 'El Potrillo' está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por el tema ‘Te Llevo en la Sangre’.

Junto a él aparecerán otras figuras de talla internacional, como Carín León, David Bisbal, Ela Taubert, Elena Rose, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi y Carlos Vives , quien recibirá la distinción de Persona del Año.