Latin GRAMMY 2024: en vivo esta noche la fiesta histórica con más de 30 artistas confirmados

Video Latin GRAMMY 2024: los mejores momentos de los ensayos con Luis Fonsi, Chiquis, entre otros

Durante más de dos décadas y media Latin GRAMMY ha celebrado la excelencia de la música latina y a sus creadores y para el festejo de este jueves 14 de noviembre promete una velada histórica, con los más grandes representantes de los géneros pop, urbano, rock, salsa y regional mexicana.

A partir de las 7P/6C el Kaseya Center de Miami, Florida, recibirá de regreso a esta fiesta, siendo esta la tercera ocasión que se realiza en esta ciudad. Este es el evento en el que por fin se conocerá a los ganadores de las 58 categorías de su lista de artistas nominados , pero, sobre todo, será la oportunidad de dusfrutar de los performances más increíbles.

La fiesta será conducida por Roselyn Sánchez, quien es una figura muy especial dentro de la historia de esta entrega de premios y por séptima ocasión será anfitriona. Además, artistas de la talla de Alejandro Sanz, Gloria Estefan, Juanes, Pepe Aguilar, Rauw Alejandro, entre otros, serán los presentadores de la noche .

Latin GRAMMY 2024: artistas más nominados



Para esta edición se contó con 58 categorías en la que los miembros de La Academia Latina de la Grabación inscribieron a los artistas y materiales que consideran son merecedores de este galardón.

Por segundo año consecutivo el productor y músico Edgar Barrera es el artista más nominado , solo que en esta ocasión por figurar en nueve categorías. En segundo lugar, se encuentran en empate la colombiana Karol G y el puertorriqueño Bad Bunny, cada uno con ocho nominaciones.

Recuerda que la mayoría de los premios se entregarán en la Premiere Latin GRAMMY, la cual se realizará horas antes de la gran fiesta y puedes seguir la transmisión en las redes sociales de la academia a partir de la 1:00PM ET.

Latin GRAMMY 2024: Marc Anthony, Ángela Aguilar, Carlos Vives y más de 30 artistas confirmados



Como cada ocasión desde hace 25 ediciones, los performances serán impresionantes, dignos de ser recordados y enriquecer la lista de momentos icónicos de esta premiación.

Son más de 30 artistas confirmados y no puedes perderte el regreso a este escenario de Alejandro Fernández, Luis Fonsi, David Bisbal, Pitbull, por mencionar a algunos.

Artistas jóvenes como Ángela Aguilar, Myke Towers, Becky G, Emilia, Elena Rose, Ela Taubert, Quevedo, Danny Ocean, Trueno, entre otros, traerán toda su energía y talento a La Noche Más Importante de la Música Latina.

Marc Anthony y Sergio George preparan un número musical de salsa que no solo promete parar a todos de sus asientos, sino que quedará para la historia de Latin GRAMMY. Otro momento esperado será el número musical que protagonizará Carlos Vives, reconocido como Personal del Año , y por lo cual traerá todo su vallenato.

Por si fuera poco, por primera vez llegarán a esta fiesta la leyenda del rock Jon Bon Jovi y el artista de pop Joe Jonas, cada uno con increíbles actuaciones.

Latin GRAMMY 2024: no te pierdas la alfombra roja en Noche de estrellas



Toda la antesala de la premiación lo tendrá Noche de Estrellas , programa especial transmitido a partir de las 7P/6C, en el que por tradición se presentan entrevistas exclusivas, momentos detrás de cámara y los mejores looks.

Por primera vez presentará a algunos de los primeros ganadores de la noche y tendrá un segmento especial para destacar a los nominados a la categoría Mejor Nuevo Artista.

Los conductores de la alfombra roja del Latin GRAMMY serán Chiqui Delgado, Raúl de Molina, Clarissa Molina y Borja Voces.

¿Cómo ver en vivo, gratis, los Latin GRAMMYs 2024?



-A partir de las 7P/6C puedes sintonizar la señal de Univision, UNIMÁS o Galavisión, pues tendrán la transmisión de Noche de Estrellas y la alfombra roja. Una hora después, a las 8P/7C, iniciará la entrega de premios.

-La plataforma de streaming ViX se suma a este evento y lo hará de dos formas: la transmisión gratuita de Noche de Estrellas mientras La 25a Entrega Anual del Latin GRAMMY solo estará disponible para los suscriptores del servicio Premium.