Latin GRAMMY 2024: Chiquis está nominada en la categoría Mejor Álbum de Música Banda

Video Latin GRAMMY 2024: los mejores momentos de los ensayos con Luis Fonsi, Chiquis, entre otros

La edición número 25 de los Latin GRAMMY premiará a lo más destacado de la música latina en sus 58 categorías y en su lista de nominados figura el nombre de Chiquis.

Sigue el minuto a minuto del evento en nuestro Liveblog Latin GRAMMY 2024 en vivo .

La cantante originaria de California busca coronar el 2024 con uno de los reconocimientos más especiales y con más prestigio de la industria musical: el Latin GRAMMY.

Latin GRAMMY 2024: Chiquis va por Mejor Álbum de Música Banda

En los premios Latin GRAMMY 2024, Chiquis buscará llevarse a casa el reconocimiento por Mejor Álbum de Música Banda por su canción 'Diamantes'. Pero no lo tendrá nada sencillo, ya que en la misma categoría de la lista de artista nominados se encuentra Julión Álvarez y su Norteño banda por 'Presente' y con Luis Ángel 'El Flaco' y su tema 'Yo Te Extrañaré'.

Premios Latin GRAMMY 2024: Ángela Aguilar y Anitta confirmados para la gran fiesta

La ceremonia de los Latin GRAMMY 2024 contará con una constelación de artistas confirmados que engañarán su escenario. Alejandro Fernández, Carín León, David Bisbal, Ángela Aguilar, Jon Bon Jovi, Ela Taubert, Elena Rose, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi y Carlos Vives son algunos de ellos.

También se confirmó la asistencia de Anitta, Becky G, Carlos Rivera, Danny Ocean, Emilia, Grupo Frontera, Kali Uchis, Leonel García, Pitbull, Reik y otros más por confirmar.

Latin GRAMMY 2024: Carlos Vives nombrado Persona del Año

El cantante colombiano recibirá el premio Persona del Año en la edición número 25 de los Latin GRAMMY. El

reconocimiento se debe a sus tres décadas de carrera con 18 premios Latin GRAMMY y dos GRAMMY.

La Academia Latina de la Grabación también tuvo en cuenta su constante compromiso con iniciativas mediambientales y sociales.

Latin GRAMMY 2024: conoce a los conductores de Noche de Estrellas y otras sorpresas

Noche de Estrellas , el programa previo a la ceremonia de los Latin GRAMMY 2024, dará inicio en punto de las 7P/6C del 14 de noviembre y lo podrás ver completamente en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Como ya es una tradición desde el 2005, Raúl de Molina será uno de los conductores de este preshow, junto a Chiquinquirá Delgado, Borja Voces y Clarissa Molina.

Latin GRAMMY 2024: ¿dónde serán y a qué hora empiezan los premios?

Por tercera vez en los 25 años de historia de los Latin GRAMMY, la ceremonia se llevará a cabo en la ciudad de Miami, en el Kaseya Center, el próximo jueves 14 de noviembre . La entrega de premios se llevará a cabo hasta las 8P/7C, pero la transmisión en vivo comenzará una hora antes con varias sorpresas.

Latin GRAMMY 2024: ¿Cómo ver la transmisión en vivo de la ceremonia?

A partir de las 7P/6C del próximo jueves 14 de noviembre, las señales de Univisión, Galavisión y UNIMÁS comenzarán a transmitir en programa previo Noche de Estrellas, en el que serás testigo de la alfombra roja que recibirá a tus artistas preferidos.



La entrega de premios y los performances de los cantantes invitados iniciarán una hora después a las 8P/7C. El gran evento tendrá una duración total de tres horas.

En Internet podrás ver este contenido a través de ViX, la plataforma en español más importante del mundo. En el servicio gratuito estará disponible Noche de Estrellas, mientras que los usuarios con suscripción premium tendrán acceso a este especial y a la ceremonia de premiación.