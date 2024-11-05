TV SHOWS
Latin GRAMMY

Latin GRAMMY 2024: Carin León está nominado en la categoría Grabación Del Año

El intérprete de 'Te Lo Agradezco', considerado como uno de los grandes exponentes de la música mexicana, busca llevarse uno de los premios más codiciados de los Latin GRAMMY. No te pierdas la transmisión de la ceremonia en vivo el 14 de noviembre a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.


Por:
Univision

En la entrega número 25 de los premios Latin GRAMMY, grandes artistas figuran en su lista de nominados. Entre ellos Carin León, famosos por canciones como 'Primera Cita' y 'La Boda del Huitlacoche'.

Premios Latin GRAMMY 2024: Carin León va por el premio a Grabación del Año

El nacido en Hermosillo, Sonora, se ganó el cariño del público gracias a su estilo de cantar, talento y gran carisma. En el 2024, es uno de los llamados a brillar en la ceremonia de los gracias a sus nominaciones.

Carin León, con su canción 'Una Vida Pasada’, busca llevarse el premio a Grabación del Año de los Latin GRAMMY, algo que no será sencillo, ya que compite directamente con otras grandes figuras de la música como Bad Bunny, Anitta, Karol G, Mon Laferte, Juan Luis Guerra, entre otros.

También busca llevarse el reconocimiento a Canción del Año por ‘Te lo Agradezco’, Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea y Álbum Del Año por su producción ‘Boca Chueca'.

Premios Latin GRAMMY 2024: ¿cómo se vota a los ganadores?


En los Latin GRAMMY, el público no vota por sus artistas favoritos, sino que los integrantes de la Academia Latina de la Grabación eligen a los ganadores. El 27 de septiembre inició la ronda final de votaciones, mientras que el cierre fue el 10 de octubre. El 14 de noviembre se dará a conocer a los ganadores en la ceremonia de los Latin GRAMMY, pero la mayoría de los premios se entregarán un par de horas antes de la fiesta en la denominada Premiere del Latin GRAMMY.

Latin GRAMMY 2024: ¿cúando, dónde y a qué hora es la alfombra roja y la ceremonia?


El jueves 14 de noviembre Miami, Florida se vestirá de fiesta con estos premios. El Kaseya Center es el lugar elegido para este evento de la música latina, a partir de las 7P/6C.

Desde esa hora tú podrás disfrutar también de la transmisión por Univision, UNIMÁS y Galavisión. Recuerda que todo empieza con el especial Noche de Estrellas con todos los detalles de la alfombra roja, el arribo de los invitados, nominados y el análisis de sus outfits.

A las 8P/7C iniciará la transmisión de la fiesta por las mismas señales de TV, así que prepárate para no despegarte de tu pantalla.

La plataforma ViX también tendrá disponible lo mejor del evento. El especial Noche de Estrellas estará disponible de manera gratuita para todo el público, mientras que la entrega de premios estará reservada para los suscriptores de su servicio Premium.

Latin GRAMMY 2024: artistas confirmados para cantar en la entrega de premios

Carin León, además de ser uno de los múltiples nominados, también pertenece a la lista de artistas confirmados para actuar en la ceremonia de los Latin GRAMMY.

Otros de los cantantes que dirán presente en la celebración son Alejandro Fernández, uno de los máximos exponentes de la música mexicana. 'El Potrillo' está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por el tema ‘Te Llevo en la Sangre’. El público vibrará con las actuaciones de Ángela Aguilar, Ela Taubert, Elena Rose, Juan Luis Guerra y Carlos Vives, quien recibirá la distinción de Persona del Año.

Emociónate con el regreso a este escenario de figuras como Luis Fonsi, David Bisbal, Pitbull, y préndete con la energía que dejarán las actuaciones de Annita, Becky G, Myke Towers, Danny Ocean, DJ Khaled, entre otros.


