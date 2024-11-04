Latin GRAMMY 2024: Bad Bunny está nominado en la categoría Grabación Del Año

La Academia Latina de la Grabación ya dio a conocer la lista de nominados a los Latin GRAMMY y varias figuras de talla internacional destacan por sus múltiples candidaturas.

PUBLICIDAD

Uno de ellos es Bad Bunny, cantante puertorriqueño que compite por uno de los galardones más cotizados de la velada: Grabación del Año y el jueves14 de noviembre sabremos si se lleva este y los otros premios de las categorías a las que está nominado.

Premios Latin GRAMMY 2024: Bad Bunny y sus nominaciones

El cantante, compositor y productor puertorriqueño Bad Bunny será una de las grandes figuras de la entrega número 25 de los Latin GRAMMY. Se encuentra nominado a Grabación del Año por la canción 'Monaco'.

También compite en Mejor Fusión/Interpretación Urbana por 'Nadie Sabe', Mejor Interpretación Reggaetón por 'Perro Negro' y 'Un Preview', Mejor Álbum de Música Urbana por 'Nadie Sabe lo que va a Pasar Mañana', Mejor Canción de Rap/Hip Hop por 'Telefono Nuevo' y 'Thunder y Lightning' y Mejor Video Musical Versión Corta por ‘Baticano’.

Latin GRAMMY 2024: ¿cómo se elige a los ganadores de los premios?



Los Latin GRAMMY es una premiación donde el público no vota por sus artistas favoritos, pero si lo hace un panel de expertos.

Los integrantes de la Academia Latina de la Grabación eligen a los ganadores de los Latin GRAMMY . La ronda final de votación inició el 27 de septiembre, mientras que el cierre de las votaciones fue el 10 de octubre.

Premios Latin GRAMMY 2024: artistas confirmados para cantar en la fiesta



La gran fiesta de la música latina ya tiene varios artistas confirmados que deleitarán a sus fans en la gran velada que se organiza en el Kaseya Center de Miami.

PUBLICIDAD

Alejandro Fernández, uno de los máximos exponentes de la música mexicana, estará presente en el gran escenario. Además de animar la noche, 'El Potrillo' está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por el tema ‘Te Llevo en la Sangre’.

Junto a él aparecerán otras figuras de talla internacional, como Carín León, David Bisbal, Ela Taubert, Elena Rose, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi y Carlos Vives , quien recibirá la distinción de Persona del Año. Otros artistas confirmados son Anitta, Ángela Aguilar, Becky G, Grupo Frontera, Joe Jonas, Jon Bon Jovi, entre otros.

Latin GRAMMY 2024: ¿cómo ver la transmisión completa en vivo y gratis?



El jueves 14 de noviembre será el día de la gran fiesta de la música latina y hay varias formas de que tú veas la transmisión y seas testigo de la celebración:



