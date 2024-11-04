Latin GRAMMY 2024: Bad Bunny está nominado en la categoría Grabación Del Año
Los premios Latin GRAMMY 2024 tiene entre sus nominados a las más grandes figuras de la música internacional. Entre ellos está Bad Bunny, quien por cierto es uno de los artistas más nominados esta edición. No te pierdas la transmisión de la ceremonia en vivo el próximo 14 de noviembre, a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
La Academia Latina de la Grabación ya dio a conocer la lista de nominados a los Latin GRAMMY y varias figuras de talla internacional destacan por sus múltiples candidaturas.
Uno de ellos es Bad Bunny, cantante puertorriqueño que compite por uno de los galardones más cotizados de la velada: Grabación del Año y el jueves14 de noviembre sabremos si se lleva este y los otros premios de las categorías a las que está nominado.
Premios Latin GRAMMY 2024: Bad Bunny y sus nominaciones
El cantante, compositor y productor puertorriqueño Bad Bunny será una de las grandes figuras de la entrega número 25 de los Latin GRAMMY. Se encuentra nominado a Grabación del Año por la canción 'Monaco'.
También compite en Mejor Fusión/Interpretación Urbana por 'Nadie Sabe', Mejor Interpretación Reggaetón por 'Perro Negro' y 'Un Preview', Mejor Álbum de Música Urbana por 'Nadie Sabe lo que va a Pasar Mañana', Mejor Canción de Rap/Hip Hop por 'Telefono Nuevo' y 'Thunder y Lightning' y Mejor Video Musical Versión Corta por ‘Baticano’.
Latin GRAMMY 2024: ¿cómo se elige a los ganadores de los premios?
Los Latin GRAMMY es una premiación donde el público no vota por sus artistas favoritos, pero si lo hace un panel de expertos.
Los integrantes de la Academia Latina de la Grabación eligen a los ganadores de los Latin GRAMMY. La ronda final de votación inició el 27 de septiembre, mientras que el cierre de las votaciones fue el 10 de octubre.
Premios Latin GRAMMY 2024: artistas confirmados para cantar en la fiesta
La gran fiesta de la música latina ya tiene varios artistas confirmados que deleitarán a sus fans en la gran velada que se organiza en el Kaseya Center de Miami.
Alejandro Fernández, uno de los máximos exponentes de la música mexicana, estará presente en el gran escenario. Además de animar la noche, 'El Potrillo' está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por el tema ‘Te Llevo en la Sangre’.
Junto a él aparecerán otras figuras de talla internacional, como Carín León, David Bisbal, Ela Taubert, Elena Rose, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi y Carlos Vives, quien recibirá la distinción de Persona del Año. Otros artistas confirmados son Anitta, Ángela Aguilar, Becky G, Grupo Frontera, Joe Jonas, Jon Bon Jovi, entre otros.
Latin GRAMMY 2024: ¿cómo ver la transmisión completa en vivo y gratis?
El jueves 14 de noviembre será el día de la gran fiesta de la música latina y hay varias formas de que tú veas la transmisión y seas testigo de la celebración:
- La primera es en vivo, asistiendo al Kaseya Center de Miami, Florida, y para lo cual puedes comprar tus boletos y ser parte de este evento.
- Por TV puedes ver cada detalle de la fiesta, ya que a partir de las 7P/6C las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión tendrán la transmisión de la alfombra roja y a las 8P/7C iniciará la fiesta, la cual será transmitida íntegra.
- La plataforma ViX también tendrá a disposición la alfombra roja, abierta a todo el público, mientras que la entrega de premios solo será transmitida para los suscriptores del servicio Premium.
- No olvides visitar la página de univision.com/shows/latin-grammy pues ahí encontrarás toda la cobertura, fotos y videos exclusivos.