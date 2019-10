Kevin Johansen: “Los Latin GRAMMY son como una boda: toda tu familia está contenta, llegan todos tus amigos y tú estás nervioso”

Aunque faltan varios días para la ceremonia de los Latin GRAMMY , Kevin Johansen ya está empacando sus maletas. “Quiero llegar unos días antes para hacer algo de turismo y disfrutar de los otros eventos que la Academia prepara antes del show”, dice entusiasmado y, entre risas, revela: "Quiero evitar el gran susto que me llevé en el 2016 cuando, después de un largo viaje, casi me lo pierdo todo”.

Johansen dice que en esa ocasión su disco ‘Mis Américas Vol. ½’ tenía tres nominaciones al prestigioso megáfono. Y bromea: “Era como la cuarta vez que estaba nominado. He estado nominado tantas veces al Latin GRAMMY que creo que ya me van a poner en el Guinness Book of Records”.

“A mí me encanta estar en el estudio, siento que es más disfrutable porque es un lugar de juego y de prueba-error, pero también es verdad que me gusta el escenario. Por suerte no tengo un alma fóbica, me gusta el público y también soy feliz cantando frente a él, aunque reconozco que he tenido mis tropezones en este campo".