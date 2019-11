"Es un gran momento para arriesgarse", Vicente García habla de la música latina justo antes de Latin GRAMMY

Desde que en el 2010 Vicente García dejó la banda de rock Calor Urbano, no ha vuelto a ver atrás. Por el contrario, su debut como solista ese mismo año con ‘Melodrama’ le abrió las puertas para compartir el escenario con su compatriota Juan Luis Guerra e incluso hacer una gira de conciertos con Maná. Y, cuando todo mundo comenzaba a abrazar su música, se tomó tres años para sacar su próximo disco: "A la Mar".

Con su segundo álbum, García fue nominado a cuatro Latin GRAMMY y ganó tres, incluido Álbum del Año, categoría en la que competía con Shakira y Rubén Blades, entre otros artistas ya consolidados. "La sorpresa no fue sólo que estaba nominado, sino en las categorías en las que estaba nominado", dice García. "Estar nominado con Rubén Blades, a quien admiro mucho, fue en verdad el premio".

El creador de temas como “Te Soñé” indica que su proceso creativo tiene dos pilares muy importantes: la melodía y la investigación: “Realmente todo inicia desde que comienzo a componer a través de la música. A partir de allí, trato de entender lo que quiero decir. Pero creo que lo más importante de los trabajos que he hecho en estos años es lo que he aprendido a través de la investigación”.

Una investigación que a veces no incluye sus propias experiencias: “En "Candela" he trabajado bastante a partir de la búsqueda de vivencias no propias… más que nada encarnando otros personajes y escuchando historias de otras personas, es algo que enriquece mucho”.