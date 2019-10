"Al final uno tiene que hacer discos con mensaje", Ximena Sariñana viajará al Latin GRAMMY con la pequeña persona que la inspira

La familia de la industria musical trató tan bien a la pequeña Franca, que este año su famosa mamá piensa repetir la experiencia. “Ahora que sí estoy nominada, con más razón me la llevo conmigo. Ya lo vivió, la pasó muy bien, y ahora vamos a repetir la experiencia, aunque tenga que viajar con todo un campamento de cosas para ella”.

La también actriz (es hija del cineasta mexicano, Fernando Sariñana) ha estado muy ocupada este año con una miniserie para una compañía telefónica latinoamericana: “Fue increíble participar en ella. Se llama ‘Un día eres joven’, y me gustó porque presenta situaciones muy reales que pasan a las personas de mi edad. Y ahora estoy en otra serie de Netflix que se va a estrenar el otro año, pero de la cual no puedo decir mucho, para no estropear la sorpresa”.