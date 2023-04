Premios de la Música Latina Sorteo de Guitarras Autografiadas Legacy

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD GENERAL/FUERZA MAYOR: La aceptación de un premio constituye [un] permiso del ganador del premio para que el Patrocinador use su nombre, fotografía, imagen, voz, información biográfica, declaraciones relacionadas con este Sorteo y dirección (ciudad y estado) para publicidad y/o fines publicitarios en todo el mundo y en todas las formas de medios ahora conocidos o desarrollados en el futuro, a perpetuidad, sin notificación adicional o compensación o permiso de dicho ganador y/o cualquier tercero. Los participantes aceptan que las Entidades de la promoción: (A) no serán responsables de ninguna y toda responsabilidad, costos, lesiones, pérdidas o daños de cualquier tipo, y por el presente quedan eximidos, descargados y exentos de toda responsabilidad, incluidos, entre otros, muerte y lesiones corporales o daños a la propiedad, debido en su totalidad o en parte, directa o indirectamente, a la participación en el Sorteo o cualquier actividad relacionada con el Sorteo, o por la aceptación, recepción, posesión y/o uso indebido de cualquier premio por parte de los participantes ( o cualquier viaje/actividad relacionada con el mismo)], y (B) no han hecho ninguna garantía, representación o garantía expresa o implícita, de hecho o de derecho, con respecto a cualquier premio, incluyendo, sin limitación, a la calidad o idoneidad de dicho premio para un propósito particular. El Patrocinador no asume ninguna responsabilidad por ningún daño al sistema informático o teléfono inalámbrico de un participante o de cualquier otra persona que se produzca al acceder al sitio web o participar de otra manera en el Sorteo, o por cualquier mal funcionamiento del sistema informático, línea telefónica, hardware, software o programa, o otros errores, fallas, transmisiones informáticas retrasadas o conexiones de red que sean de naturaleza humana o técnica. Sin limitar la generalidad de lo anterior, el Patrocinador no es responsable de inscripciones o notificaciones de premios incompletas, ilegibles, mal dirigidas, tardías, perdidas, dañadas, robadas o distorsionadas; o por redes, servidores, satélites, proveedores de servicios de Internet, sitios web u otras conexiones perdidas, interrumpidas, inaccesibles o no disponibles; o por errores de comunicación, transmisiones fallidas, desordenadas, codificadas, retrasadas o mal dirigidas por computadora, teléfono o cable; o por cualquier mal funcionamiento técnico, fallas, dificultades u otros errores de cualquier tipo o naturaleza; o por la captura incorrecta o inexacta de información, o la falta de captura de cualquier información. El Patrocinador se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de descalificar a cualquier persona que se descubra manipulando el proceso de participación o el funcionamiento del Sorteo o el Sitio web, actuando en violación de estas Reglas oficiales o actuando de manera antideportiva o de manera perturbadora, o con la intención de interrumpir o socavar el funcionamiento legítimo del Sorteo, o de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otra persona. CUALQUIER INTENTO POR PARTE DE UN INDIVIDUO, SEA UN PARTICIPANTE O NO, DE DAÑAR, DESTRUIR, MANIPULAR O VANDALIZAR ESTE SITIO WEB DE FORMA DELIBERADA O DE INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL SORTEO ES UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES PENALES Y CIVILES Y EL PATROCINADOR SE RESERVA EL DERECHO DE EXIGIR DAÑOS Y PROSEGUIR DILIGENTEMENTE TODOS LOS RECURSOS CONTRA CUALQUIER INDIVIDUO EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY. No se aceptarán entradas ilegibles, incompletas, falsificadas, generadas por software u otras entradas automatizadas, o entradas producidas o enviadas por cualquier medio que altere el proceso de entrada. El Patrocinador se reserva el derecho de modificar, extender, suspender o cancelar el Sorteo si determina, a su exclusivo criterio, que el Sorteo está técnicamente dañado o corrompido o que el fraude o los problemas técnicos, las fallas o el mal funcionamiento u otras causas han destruido o socavado gravemente o en cualquier grado perjudicó la integridad, administración, seguridad, juego adecuado y/o factibilidad del Sorteo como se contempla en este documento. En caso de que el Patrocinador no pueda otorgar premios o continuar con el Sorteo como se contempla en el presente por cualquier evento fuera de su control, incluidos, entre otros, incendios, inundaciones, epidemias de salud naturales o provocadas por el hombre por otros medios, terremotos, explosión, trabajo disputa o huelga, caso fortuito o enemigo público, falla del satélite o del equipo, disturbios o disturbios civiles, amenaza o actividad terrorista, guerra (declarada o no) o cualquier ley, orden o regulación del gobierno federal, estatal o local, crisis de salud pública ( ej., SARS), orden de cualquier tribunal o jurisdicción, u otra causa que no esté razonablemente bajo el control del Patrocinador (cada evento o ocurrencia de " Fuerza Mayor "), entonces el Patrocinador tendrá derecho a modificar, suspender o cancelar el Sorteo. Si el Sorteo finaliza antes de la fecha de finalización designada, el Patrocinador (si es posible) seleccionará a los ganadores potenciales en un sorteo al azar entre todas las participaciones elegibles y no sospechosas recibidas a la fecha del evento que dio lugar a la finalización. La inclusión en dicho sorteo será el único y exclusivo recurso de cada participante en tales circunstancias. Estas Reglas Oficiales no pueden ser modificadas o enmendadas de ninguna manera excepto en un documento escrito emitido por un representante debidamente autorizado del Patrocinador. La invalidez o inaplicabilidad de cualquier disposición de estas Reglas Oficiales no afectará la validez o aplicabilidad de cualquier otra disposición. En el caso de que se determine que alguna disposición es inválida o inaplicable o ilegal, estas Reglas oficiales permanecerán vigentes y se interpretarán de acuerdo con sus términos como si la disposición inválida o ilegal no estuviera contenida en este documento.