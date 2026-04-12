Juego de Voces Juego de Voces 2026: Esto pasó en el cuarto programa del reality Los Consentidos y los Favoritos dejaron su voz y su alma en el escenario al lado de enormes artistas mexicanos

Video José Luis Roma con Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey interpretan ‘Borracho de amor’

Acabamos de vivir la cuarta emisión de Juego de Voces 2026, es decir, estamos en la mitad de la temporada, y en estos pocos capítulos el talento de los famosos nos han dejado atónitos demostrando que pueden dominar cualquier estilo musical.

En el programa pasado los Favoritos finalmente lograron vencer a sus rivales y les dieron la vuelta, dejando un marcador de 19 a 17 que tienen los Consentidos. Pese a que la sangre los une, harán lo posible para salir triunfadores en este reality.

PUBLICIDAD

Esto pasó en el cuarto programa de Juego de Voces 2026

Para esta cuarta emisión, Mayte e Isabel Lascurain fueron las capitanas y para arrancar la emisión se jugó un Duelo de Banda donde las reglas cambiaron un poco, ya que los hermanos se enfrentarían cara a cara.

De los Consentidos, abrió el escenario José Luis Roma con 'Borracho de Amor' al lado de Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey. De los Favoritos se adueñó de la pista Raúl Roma junto a La Original Banda el Limón con 'El Sinaloense'. El menor de los hermanos ganó y obtuvo dos puntos.

El segundo fue el duelo de los Hermanos del Año donde los famosos mostraron qué tanto se conocen, a través de una trivia que les hizo Ricardo Margaleff. La dupla que sumara más puntos, ganaba, y los primeros en pasar fueron los D'Alessio que obtuvieron cinco respuestas correctas.

En el Duelo de Cumbia, Ernesto D'Alessio se presentó con La Sonora Dinamita de Lucho Argain para interpretar 'Lo Siento mi Amor'. Mientras que Jorge estuvo con Super Lamas cantando 'Yo Quiero Chupar'. Los Consentidos arrasaron en votaciones y ganaron un punto.

Alex y Camila Fernández fueron los siguientes en enfrentarse a los Hermanos del Año, sumando cuatro puntos.

En Te la Dedico, Mayte Lascurain rompió en llanto al cantar 'Creo en Ti' a su hermana Isabel quien la acompañó en el escenario. Por su parte, su hermana mayor le escribió una carta y le cantó 'Te Amaré' junto a Fernanda Meade y Joss Álvarez, su hijo. Por primera vez hubo un empate y ambas sacaron un disco; los Favoritos obtuvieron un punto y los Consentidos dos.

PUBLICIDAD

Precisamente las Lascurain se enfrentaron a los Hermanos del Año y sólo obtuvieron tres puntos, la puntuación más baja de la emisión.

Para el Duelo Pop, Walo Silvas saltó al escenario junto a Aleks Syntek donde nos impactó con 'Tú Necesitas'. Esteban Silvas nos hizo rockear con 'Dime Ven' junto a Motel. Los Consentidos nuevamente arrasaron y ganaron dos puntos.

Los Roma se midieron a los Hermanos del Año y arrasaron con los D'Alessio al obtener seis puntos. Sólo faltaba conocer si los Silvas los podrían superar.

El Duelo de Compas fue un verdadero duelazo protagonizado por Alex Fernández que cantó 'A Través del Vaso' con Los Sebastianes, pero Camila le respondió con 'Que Te Ruegue Quien te Quiera' junto a El Mimoso. Los hermanos empataron, por lo que los Consentidos y Favoritos obtuvieron dos puntos.

Los Silvas se enfrentaron a los Hermanos del Año y acumularon sólo cuatro puntos, por lo que José Luis y Raúl Roma triunfaron y se ganaron un trofeo especial del reality.

En el Duelo Final los hombres tuvieron que interpretar icónicas canciones de mujeres, es por eso que José Luis Roma nos enchinó la piel con 'Pero me Acuerdo de Ti' y Walo Silvas nos deleitó con 'Tu Falta de Querer'. Los Favoritos ganaron y se fueron a la cabeza con tres puntos más.